Большинство россиян захотели получать больше денег за отдых

В то же время не все россияне используют отведенные им дни отдыха. У 25 процентов респондентов накопилось более 28 неиспользованных отпускных дней, у 39 процентов — от 14 до 28 дней, у 16 процентов — от 7 до 14 дней. Лишь 7 процентов сообщили, что у них осталось менее недели отдыха.