Bloomberg: Поставки российской нефти восстанавливаются

По данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, средний объём ежедневных поставок составлял 3,36 млн баррелей.
Валовая стоимость российского экспорта за неделю до 8 июня выросла примерно на 320 млн долл, или на 30%, до 1,42 млрд долл, что является самым высоким показателем почти за три месяца. Рост объёмов был обусловлен повышением средних цен.
Экспортные цены на российскую нефть Urals, отгружаемую с Балтийского моря выросли примерно на 2,50 долл за баррель и составили в среднем 53,80 долл за баррель, с Черного моря — на 2,70 долл (54,30 долл за баррель). Цена на ключевую тихоокеанскую нефть ESPO выросла примерно на 2,60 долл и составила 58,90 долл за баррель.
Между тем нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла груз российской нефти на танкере, который находится в чёрном списке как Министерства финансов США, так и Европейского союза. «Вояджер» покинул остров Сахалин в конце мая, перевозя около 600 тыс баррелей сахалинской смеси. Ранее администрация США сообщила японскому правительству, что оно может использовать для доставки подпадающие под санкции суда, пишет Reuters.