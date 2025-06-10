Bloomberg: Поставки российской нефти восстанавливаются

Между тем нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла груз российской нефти на танкере, который находится в чёрном списке как Министерства финансов США, так и Европейского союза. «Вояджер» покинул остров Сахалин в конце мая, перевозя около 600 тыс баррелей сахалинской смеси. Ранее администрация США сообщила японскому правительству, что оно может использовать для доставки подпадающие под санкции суда, пишет Reuters.