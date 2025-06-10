Банки опускают ставки по вкладам после снижения ключевой до 20%

ЦБ опустил ключевую на 1 п.п., до 20%, на заседании 6 июня. В последний раз Банк России смягчал денежно-кредитную политику (ДКП) три года назад, в 2022-м. Основной аргумент в пользу решения регулятора сейчас — резкое замедление инфляции в апреле. Рост цен снизился до 6,2% в пересчете на год после 8,2% в I квартале.