Названы регионы России с самым дорогим мороженым

С результатами ознакомилась «Газета.Ru».
Как показал опрос, более половины покупателей предпочитают классические вкусы: шоколадное выбирают 53% опрошенных, ванильное — 50%. Фисташковое (33%), карамельное (30%) и клубничное (26%) тоже остаются востребованными. Лидерами по объемам продаж стали ванильный (23%) и шоколадный (16%) стаканчики.
Несмотря на то, что май 2025 года выдался прохладным, и продажи вафельных стаканчиков снизились на 5% по сравнению с маем прошлого года, средний вес мороженого остался на уровне 79 граммов.
За год средняя цена пломбира в стаканчике выросла на 19% и достигла 65 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость стаканчика составляет 106 и 87 рублей соответственно, а самой высокой ценой отметились Чукотка (125 рублей), Магаданская область (117 рублей) и Камчатка (111 рублей). В Тыве вафельный стаканчик обходится дешевле всего — 40 рублей.
Каждый третий россиянин (30%) ест мороженое редко, другая треть — несколько раз в неделю или месяц. Самая популярная причина покупки — желание освежиться в жару (48%), а также любовь к сладкому (45%).
Большинство потребителей тратят на мороженое до 500 рублей в месяц. Более половины респондентов (54%) приобретают его в магазинах у дома, четверть — в супермаркетах, 10% — заказывают онлайн.
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