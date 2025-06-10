Названы регионы России с самым дорогим мороженым

За год средняя цена пломбира в стаканчике выросла на 19% и достигла 65 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость стаканчика составляет 106 и 87 рублей соответственно, а самой высокой ценой отметились Чукотка (125 рублей), Магаданская область (117 рублей) и Камчатка (111 рублей). В Тыве вафельный стаканчик обходится дешевле всего — 40 рублей.