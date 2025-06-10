Аналитик спрогнозировал, к каким рекордам будет идти серебро

«Мы полагаем, что ближайшие цели роста цен на серебро — район 37−40 долларов за тройскую унцию. Подъем цен на серебро в район 50 долларов пока выглядит маловероятным, но исключать его полностью нельзя. Предыдущая волна роста цен на серебро к этой отметке была в начале 2011 года. Тогда был общий рост спроса на драгоценные металлы, особенно на золото и серебро», — сказал аналитик.