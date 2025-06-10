Аналитик спрогнозировал, к каким рекордам будет идти серебро

Он пояснил, что в июне стоимость серебра подскочила на 10% — самый заметный месячный прирост с начала 2025 года. Причин для такой сильной динамики эксперт назвал несколько.
Так, целая серия недостаточно сильных данных по американской экономике, которые выходили в последнее время, подняла ожидания более активного смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Как отметил Александр Потавин, чем ниже будет ключевая ставка в США, тем слабее доллар и тем выше могут вырасти цены на драгметаллы.
Во-вторых, указал специалист, технический фактор тоже оказался на стороне покупателей в серебре. В конце февраля драгметалл протестировал предыдущие годовые максимумы в 34,5 долларов за унцию, но продавцы показали силу, и цена на серебро в апреле заметно скорректировалась вниз, до 29 долларов.
Новая волна роста цен на серебро происходит в начале июня. На этот раз покупатели не только взяли рубеж сопротивления на 34,5 доллара, но и быстро продвинули цену еще выше к отметке 36 долларов за тройскую унцию.
«Такой активный рост цен после пробоя предыдущих годовых максимумов привел к тому, что спекулянты, ранее торговавшие на понижение, вынуждены были закрывать свои спекулятивные короткие позиции, что быстро разогревало цены», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что фундаментальные причины сейчас тоже на стороне роста цен, поскольку у ряда производителей серебра появились производственные проблемы. Многие рудники в Азии и Латинской Америке сократили производство, поскольку до этого из-за периода низких цен инвестиции не шли в новое производство. Поэтому рынок серебра пребывает сейчас в дефиците, что и повышает цены на него.
По словам Александра Потавина, ссылающегося на данные Института серебра, дефицит сохраняется из-за структурных особенностей рынка и технологических факторов. Даже при увеличении добычи и переработки, спрос на серебро в промышленности и инвестициях остается высоким и продолжает расти, особенно на фоне электрификации и развития новых технологий.
«Мы полагаем, что ближайшие цели роста цен на серебро — район 37−40 долларов за тройскую унцию. Подъем цен на серебро в район 50 долларов пока выглядит маловероятным, но исключать его полностью нельзя. Предыдущая волна роста цен на серебро к этой отметке была в начале 2011 года. Тогда был общий рост спроса на драгоценные металлы, особенно на золото и серебро», — сказал аналитик.
Он пояснил, что в 2011 году спрос на серебро в Индии и Китае, крупнейших потребителях металла, вырос примерно на 30%, что также поддержало рост цен. В начале того года усилились инфляционные ожидания, особенно в связи с политикой ФРС США и общей экономической ситуацией, а драгметаллы выступили как защитные активы.
Сейчас инфляция повсеместно снижается, поэтому повторения сценария выноса цен вверх пока не ожидается, заключил Александр Потавин.
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