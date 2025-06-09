Зарплаты выпускников-айтишников лидера рейтинга вузов превысили ₽300 тыс

«Сегодня за квалифицированных IТ-специалистов идет серьезная конкуренция. Особенно если речь об узких специальностях или кандидатах с опытом. Компании стараются предложить им лучшие условия и зарплаты, чтобы привлечь такие кадры и удержать их в команде», — пояснили в «Авито». Там также отметили, что вместе с зарплатой растут и взаимные ожидания специалистов и работодателей. Как сообщили в компании, на рынке труда сейчас высокий спрос на специалистов в области AI, Data Science и Machine Learning, информационной безопасности, а также на тех, кто способен работать с системами, замещающими зарубежные решения (SAP, Oracle и другие).