Юрист объяснила, когда можно требовать компенсацию за отключение воды

Эксперт напомнила, что плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, плату за холодную и горячую воду. Если холодную или горячую воду не предоставляли в течение долгого времени, потребителю должны перерасчитать сумму в квитанции за услуги ЖКХ.