Юрист объяснила, когда можно требовать компенсацию за отключение воды

«Основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу в указанных случаях является, как правило, акт проверки», — пояснила она.
Эксперт напомнила, что плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе, плату за холодную и горячую воду. Если холодную или горячую воду не предоставляли в течение долгого времени, потребителю должны перерасчитать сумму в квитанции за услуги ЖКХ.
Перерасчет платы за горячую воду производится в случае превышения следующей допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды:
- 8 часов (суммарно) в течение месяца;
- 4 часа единовременно;
- 24 часа подряд — при аварии на тупиковой магистрали.
«Перерасчет производится в том числе при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов (п. 98 Правил N 354)», — добавила юрист.
Кроме того, компенсацию можно получить, если горячая вода не соответствует нормам. «Температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже +60 °C и не выше +75 °C (п. 84 СанПиН 2.1.3684−21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3)», — пояснила Иващенко.
Перерасчет производится за отступление от следующих допустимых отклонений температуры горячей воды:
- в ночное время (с 0:00 до 5:00 часов) — не более чем на 5;
- в дневное время (с 5:00 до 0:00 часов) — не более чем на 3.
Помимо этого, перерасчет платы за горячую воду производится за отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства РФ о техническом регулировании, а также за отклонение давления в системе горячего водоснабжения.
«Стоит отметить, что ответственность организации, осуществляющей горячее водоснабжение, за качество подаваемой горячей воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по объектам, в том числе по сетям горячего водоснабжения абонента и организации, осуществляющей горячее водоснабжение», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».