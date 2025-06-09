В России появится досудебный способ обжаловать пенсии

В министерстве подчеркивают, что введение досудебной процедуры никоим образом не ограничит граждан в праве обратиться в суд, однако обращение в комиссию позволит значительно ускорить процесс рассмотрения обращений и повысить его эффективность. По данным ведомства, большинство пенсионных исков суды удовлетворяют, однако срок их рассмотрения может достигать одного года. Предполагается, что новая комиссия сможет привлекать экспертов ФНС, Роструда и других профильных структур, что, по мнению авторов инициативы, повысит качество проверки пенсионного стажа и расчетов.