В России появится досудебный способ обжаловать пенсии

Минтруд России инициировал создание механизма досудебного обжалования решений Социального фонда относительно размеров страховой пенсии. Проект соответствующего федерального закона размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, сообщает «Коммерсант».
В настоящее время обжаловать решения Социального фонда о назначении или размере пенсии возможно исключительно в судебном порядке. По информации издания, ежегодно российские суды рассматривают десятки тысяч подобных исков, большинство из которых связано с разногласиями по поводу страхового стажа или выявленными ошибками при начислении выплат. В отдельных случаях возникают более серьезные ситуации: так, жительнице Санкт-Петербурга с 2016 года не выплачивали пенсию из-за ошибочного признания ее умершей.
В документе Минтруда предлагается с 2027 года создать при Социальном фонде специальную комиссию по реализации пенсионных прав. Эта комиссия выступит альтернативой суду при разрешении пенсионных споров; порядок её работы будет утверждён правительством РФ.
В министерстве подчеркивают, что введение досудебной процедуры никоим образом не ограничит граждан в праве обратиться в суд, однако обращение в комиссию позволит значительно ускорить процесс рассмотрения обращений и повысить его эффективность. По данным ведомства, большинство пенсионных исков суды удовлетворяют, однако срок их рассмотрения может достигать одного года. Предполагается, что новая комиссия сможет привлекать экспертов ФНС, Роструда и других профильных структур, что, по мнению авторов инициативы, повысит качество проверки пенсионного стажа и расчетов.
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