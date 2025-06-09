Спрогнозирована реальная инфляция в 2026 году

«Наблюдаемая инфляция в 2021 году составляла, по данным ЦБ, от 13 до 17% и в основном росла. Официальная инфляция в тот же год выросла от 5,2 до 8,4%. В последующие годы наблюдаемая инфляция сильно колебалась, не опускаясь ниже 13,5%, но и не поднимаясь выше 25,1%. Официальная инфляция за то же время колебалась в диапазоне от 2,3 до 17,8%. Люди ощущают инфляцию условно по формуле “официальная плюс…”, прибавляя от 6 до 10%. В целом при этом динамика наблюдаемого роста цен совпадает с динамикой, которую фиксирует Росстат: если цены в обоих случаях растут или падают, то делают это синхронно. Корреляция у них высокая», — отметил Селезнев.