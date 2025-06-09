Сохраним жесткость. В ЦБ озвучили истинные причины снижения ключевой ставки

Несмотря на снижение ключевой ставки до 20%, ЦБ продолжит сохранять ту жесткость денежно-кредитной политики, которая необходима для достижения цели по инфляции. Об этом aif.ru рассказал член совета директоров Банка России Рустэм Марданов.
«Мы решили снизить ставку, потому что инфляция продолжает снижаться, — отметил он. — В апреле по стране она составила 10,2%, но в ЦФО ситуация лучше — 9,7%. При этом по оценке на 2 июня годовая инфляция в целом по стране замедлилась до 9,8%. Наша задача — ценовая стабильность, поскольку она позволяет защитить доходы и сбережения людей от обесценения. Высокая ключевая ставка ограничивает избыточный спрос, снижая темпы кредитования и повышая привлекательность вкладов, что в результате позволяет сдерживать рост цен».
Но Марданов подчеркнул, что экономика, например, в ЦФО развивается, практически во всех отраслях вырос индикатор бизнес-климата, а рост индекса промышленного производства ускорился до 6,1%. Но если не контролировать инфляцию, все эти показатели могут в реальности и не улучшить жизнь населения.
«При принятии решения по ключевой ставке мы учитываем и инфляционные ожидания людей, — пояснил эксперт. — Если этот показатель снижается, то это позитивный фактор. По стране в целом инфляционные ожидания населения выросли, но в ЦФО они снизились. При этом в семи регионах округа бизнес также снизил свои ценовые ожидания. Цель Банка России — вернуть инфляцию к 4% в 2026 году, и мы будем сохранять такую жесткость денежно-кредитных условий, которая обеспечит возвращение инфляции к цели, чтобы цены росли умеренно и предсказуемо, сбережения людей не обесценивались, а бизнес мог вдолгую планировать инвестиции и развитие».