Сохраним жесткость. В ЦБ озвучили истинные причины снижения ключевой ставки

«При принятии решения по ключевой ставке мы учитываем и инфляционные ожидания людей, — пояснил эксперт. — Если этот показатель снижается, то это позитивный фактор. По стране в целом инфляционные ожидания населения выросли, но в ЦФО они снизились. При этом в семи регионах округа бизнес также снизил свои ценовые ожидания. Цель Банка России — вернуть инфляцию к 4% в 2026 году, и мы будем сохранять такую жесткость денежно-кредитных условий, которая обеспечит возвращение инфляции к цели, чтобы цены росли умеренно и предсказуемо, сбережения людей не обесценивались, а бизнес мог вдолгую планировать инвестиции и развитие».