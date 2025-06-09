Росстат: россиянам массово задерживают зарплату

Отмечается, что объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на конец апреля 2025 г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников организаций. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2025 г., приходится 616 млн рублей (41,5%), в 2024 г. — 494,4 млн рублей (33,4%), в 2023 г. и ранее — 371,5 млн рублей (25,1%).
Кроме того, согласно статистике, на конец апреля 2025 г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 44 субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 13 субъектах, осталась без изменения — в 9 субъектах, образовалась — в 9 субъектах, выросла — в 10 субъектах.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на конец апреля 2025 г. составила 0,2 млн рублей, или 0,01% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 100% приходилось на местные бюджеты, задолженность из федерального бюджета и бюджетов субъектов отсутствовала.
На конец апреля просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала в 84 субъектах, добавляет Росреестр.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций за апрель 2025 г. увеличилась на 35 млн рублей (2,5%) и на конец апреля 2025 г. Составила 1 482 млн рублей, или 100% общего объема просроченной задолженности по заработной плате.
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