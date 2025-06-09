Росстат: россиянам массово задерживают зарплату

Отмечается, что объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на конец апреля 2025 г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников организаций. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2025 г., приходится 616 млн рублей (41,5%), в 2024 г. — 494,4 млн рублей (33,4%), в 2023 г. и ранее — 371,5 млн рублей (25,1%).