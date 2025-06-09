Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — сказал агентству Якубовский.
Парламентарий отметил, что в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20%, в Пермском крае — до 21,1%, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8%.
По словам Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в данных регионах России обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией.
Член комитета Госдумы добавил, что в Ненецком автономном округе тарифы ЖКХ проиндексируют на 4%, Чечне — на 5%, Ингушетии — на 5,2%, Кабардино-Балкарии — на 6%.
«В целом, регионы с наименьшим ростом тарифов — это субъекты, где действуют повышенные меры социальной поддержки, и где ранее уже был зафиксирован относительно высокий уровень оплаты ЖКУ», — заключил Якубовский.