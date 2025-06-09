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Reuters: автопром «в абсолютной панике» из-за дефицита редкоземов

Раздраженные автопроизводители и поставщики запчастей отчаянно пытаются найти альтернативные источники магнитов, которых не хватает из-за ограничений на экспорт из Китая. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает Reuters.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Вся автомобильная промышленность охвачена паникой», — заявил в интервью агентству Франк Экард, генеральный директор компании Magnetosphere, занимающаяся производством магнитов в Германии.

По его словам, некоторые автопроизводители обеспокоены тем, что их заводы могут быть остановлены к середине июля из-за отсутствия резервных поставок магнитов. «Они готовы заплатить любую цену», — добавил Экард.

Руководители автомобильных концернов обеспокоены тем, что жесткий экспортный контроль Китая в отношении редкоземельных металлов может привести к третьему за пять лет масштабному сбою в цепочке поставок.

Ранее дефицит полупроводников заставил автомобильные компании пересмотреть свои планы относительно производства миллионов транспортных средств примерно с 2021 по 2023 год. До этого пандемия коронавируса в 2020 году на несколько недель остановила работу заводов.

На этот раз, когда ситуация с редкоземельными металлами обостряется, у отрасли остается не так много хороших вариантов, учитывая, насколько сильно Китай доминирует на рынке, пишет Reuters.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, Пекин контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства редкоземельных металлических сплавов и магнитов. В среднем электромобиль потребляет около 0.5 кг редкоземельных элементов, а автомобиль, работающий на ископаемом топливе, потребляет лишь половину этого количества, по данным Международного энергетического агентства.

Современные автомобили используют двигатели на основе редкоземельных элементов в десятках компонентов — боковых зеркалах, стереодинамиках, масляных насосах, стеклоочистителях, датчиках утечки топлива и тормозных датчиках.