Reuters: автопром «в абсолютной панике» из-за дефицита редкоземов

По данным консалтинговой компании AlixPartners, Пекин контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства редкоземельных металлических сплавов и магнитов. В среднем электромобиль потребляет около 0.5 кг редкоземельных элементов, а автомобиль, работающий на ископаемом топливе, потребляет лишь половину этого количества, по данным Международного энергетического агентства.