Приставы начали взыскивать с Земфиры задолженность по коммунальным платежам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении российской рок-исполнительницы Земфиры (внесена в РФ в реестр иноагентов) по неоплаченным коммунальным платежам. Это следует из банка исполнительных производств, с которым ознакомился ТАСС.
Приставам судебные материалы о долгах певицы поступили от одного из мировых судей Москвы. По ним 26 мая они открыли исполнительное производство. Взыскиваемая сумма составляет более 2 900 рублей, она включает в себя долги по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи.