Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы начали взыскивать с Земфиры задолженность по коммунальным платежам

Судебные материалы о долгах певицы поступили от одного из мировых судей Москвы.

Источник: Правительство Хабаровского края

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении российской рок-исполнительницы Земфиры (внесена в РФ в реестр иноагентов) по неоплаченным коммунальным платежам. Это следует из банка исполнительных производств, с которым ознакомился ТАСС.

Приставам судебные материалы о долгах певицы поступили от одного из мировых судей Москвы. По ним 26 мая они открыли исполнительное производство. Взыскиваемая сумма составляет более 2 900 рублей, она включает в себя долги по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи.

Минюст РФ включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года. По данным Минюста, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.