Приставы начали взыскивать с Земфиры задолженность по коммунальным платежам

Приставам судебные материалы о долгах певицы поступили от одного из мировых судей Москвы. По ним 26 мая они открыли исполнительное производство. Взыскиваемая сумма составляет более 2 900 рублей, она включает в себя долги по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи.