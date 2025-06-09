Счетная палата: бюджет России получит сверхприбыль от ЦБ

ЦБ перечислит в казну 149,7 млрд рублей — эти средства появились благодаря итогам его деятельности в 2024 году. Помимо этого, бюджет получит 5 млрд рублей по линии НДФЛ и еще 5,3 млрд — за счет административных штрафов.