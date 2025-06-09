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Счетная палата: бюджет России получит сверхприбыль от ЦБ

Бюджет России неожиданно пополнится на 163,4 млрд рублей — об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает ведомство, основной источник поступлений — прибыль Банка России, которую ранее не планировали включать в доходную часть.

ЦБ перечислит в казну 149,7 млрд рублей — эти средства появились благодаря итогам его деятельности в 2024 году. Помимо этого, бюджет получит 5 млрд рублей по линии НДФЛ и еще 5,3 млрд — за счет административных штрафов.

На фоне снижения общих доходов это станет своего рода «подушкой». Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2025 году сократятся на 1,7 трлн рублей — до 38,5 трлн. Зато расходы, наоборот, вырастут на 829,2 млрд и составят 42,3 трлн рублей.

Таким образом, даже при сокращающемся бюджете Россия получит финансовый бонус — в первую очередь, за счет Центробанка, чья прибыль частично компенсирует снижение основных доходных статей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».