На Мосбирже произошло аномальное падение фьючерсов на доллар

Аналогичный случай на Мосбирже произошел во время звонка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце марта. Во время и сразу после переговоров индекс площадки за минуту падал более чем на 1%, тут же происходил отскок. Опрошенные РБК эксперты отметили, что такие аномалии могут быть вызваны «ошибкой толстого пальца» — человеческим фактором, случайным нажатием не той клавиши, введением неправильной цены и тому подобным. При этом один из собеседников высказал мнение, что в случае фьючерсов на доллар, скорее, некий трейдер просто «мерил глубину стакана» — проверял количество ценовых уровней для заявок на покупку и продажу. Другой эксперт при этом напомнил, что похожая краткосрочная аномалия происходила перед и после введения санкций против Мосбиржи и НКЦ.