WSJ: инфляция выходит на первый план на фоне торговых войн

Рынки США проявляют устойчивость на фоне торговых разногласий, отмечает The Wall Street Journal. Опасения по поводу негативного влияния торговой войны и повышения тарифов на глобальную экономику заметно снизились. Однако инфляционные риски сохраняются, и инвесторы внимательно следят за предстоящей публикацией данных по ценам производителей и потребителей. Ожидается, что эти показатели могут усилить волатильность на рынке в ближайшие дни.
После падения, вызванного введением тарифов 2 апреля, основные индексы отыграли потери. Доходности американских гособлигаций поднялись с весенних минимумов, а S&P 500 прибавил 1,5% за неделю, несмотря на падение Tesla на фоне открытого конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском. С начала года индекс вырос на 2% и торгуется вблизи февральских максимумов, что эксперты называют потенциально переоценённым уровнем.
Если инфляция ускорится, Федеральная резервная система, вероятно, откажется от снижения ставок, на что сейчас надеется большинство инвесторов. При этом бизнес рискует сократить расходы на персонал, если не сможет компенсировать тарифное давление за счёт роста цен, что, в случае замедления экономики, всё же может подтолкнуть ФРС к смягчению денежно-кредитной политики.
Исследование Мичиганского университета выявило: американцы ожидают, что инфляция вырастет до 6,6% в следующем году — максимум за четыре десятилетия. Такие ожидания повышают вероятность опережающего роста зарплат и дальнейшего ускорения инфляции. Тем не менее последние данные об инфляции дают основания для осторожного оптимизма: в апреле её рост замедлился до 2,3% в годовом выражении, что стало минимальным значением с февраля 2021 года.
Эксперты предупреждают, что торговая политика Вашингтона способна изменить траекторию экономического роста. По оценке ОЭСР, эскалация тарифных войн может одновременно затормозить рост и разогнать инфляцию в США. Глава BlackRock Ларри Финк назвал тарифы инфляционной бомбой замедленного действия.
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