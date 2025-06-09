WSJ: инфляция выходит на первый план на фоне торговых войн

Исследование Мичиганского университета выявило: американцы ожидают, что инфляция вырастет до 6,6% в следующем году — максимум за четыре десятилетия. Такие ожидания повышают вероятность опережающего роста зарплат и дальнейшего ускорения инфляции. Тем не менее последние данные об инфляции дают основания для осторожного оптимизма: в апреле её рост замедлился до 2,3% в годовом выражении, что стало минимальным значением с февраля 2021 года.