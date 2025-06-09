Главные события финансовых рынков 9 — 15 июня

По оценкам аналитиков Market Power, годовая инфляция в мае в пересчёте на сезонно скорректированную годовую ставку (SAAR) могла составить всего 3−4%. Кроме того, согласно майским данным HeadHunter, напряжённость на рынке труда снижается. То есть в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания — снижаться. По прогнозам Market Power, Банк России уже 25 июля может снизить ключевую ставку до 18−19%.