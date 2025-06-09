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Главные события финансовых рынков 9 — 15 июня

Дайджест самых важных новостей об экономике и инвестициях Финансов Mail. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

Календарь инвестора: актуальные события

В России

В минувшую пятницу Банк России внезапно для рынка принял решение о снижении ключевой ставки до 20%. Ещё большим сюрпризом стало то, что регулятор при этом оставил нейтральный сигнал, отметив, что продолжит поддерживать текущую жёсткость денежно-кредитных условий.

Рынки отреагировали повышенной волатильностью. Индекс Мосбиржи сначала поднялся, но по итогам дня опустился на 2,4%. Индекс облигаций RGBI также завершил день в минусе, упав на 0,4%. Словом, инвесторы пока не до конца осознали, как трактовать действия ЦБ.

Однако на этой неделе ситуация может несколько проясниться. Банк России выпустит отчёт о ДКУ и трансмиссионном механизме ДКП, а также обзор рисков финансовых рынков. Росстат, в свою очередь, опубликует итоговые данные по инфляции за май.

По оценкам аналитиков Market Power, годовая инфляция в мае в пересчёте на сезонно скорректированную годовую ставку (SAAR) могла составить всего 3−4%. Кроме того, согласно майским данным HeadHunter, напряжённость на рынке труда снижается. То есть в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания — снижаться. По прогнозам Market Power, Банк России уже 25 июля может снизить ключевую ставку до 18−19%.


В мире

Пока Россия борется с ростом цен, в еврозоне задумываются о том, как разогнать потребительский спрос. Инфляция там в мае опустилась ниже целевого показателя ЕЦБ и составила 1,9%. Ключевым фактором замедления стало снижение темпов роста цен в секторе услуг.

На этом фоне ЕЦБ продолжил смягчение ДКП и снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов — в полном соответствии с ожиданиями аналитиков. Правда, регулятор дал понять, что после этого шага, вероятно, последует пауза.

Схожая ситуация складывается и в Китае. На этой неделе выйдут данные по инфляции за май, и рынок ожидает усиления дефляционного давления.

Американский рынок вновь протестировал символическую отметку в 6000 пунктов. Главный индекс акций США — S&P 500 — имеет все шансы преодолеть её уже на этой неделе. Наиболее вероятный диапазон колебаний индекса составляет 5890−6130 пунктов.


Рубль

Пятничное решение ЦБ вряд ли окажет значимое влияние на курс рубля в краткосрочной перспективе. Ключевая ставка остаётся высокой, что само по себе поддерживает рубль: повышает привлекательность рублёвых сбережений, охлаждает потребительский спрос и снижает спрос на импорт.

Гораздо большее влияние на курс рубля на коротком горизонте могут оказать переговоры между Россией и США по украинскому конфликту.

По прогнозам аналитиков Market Power, на этой неделе рубль будет колебаться в диапазоне ₽78,7−81,1 за доллар.


Нефть

На нефтяном рынке котировки Brent продолжают колебаться у отметки $65 за баррель.

С одной стороны, поддержку ценам оказывают надежды на деэскалацию торговых войн, развязанных Дональдом Трампом, а также риски новых военных обострений на Ближнем Востоке.

С другой стороны, альянс ОПЕК с 1 июня увеличил квоты на добычу нефти ещё на 411 тыс. баррелей в сутки — как и в мае.

Аналитики Market Power считают, что цены на нефть Brent устойчиво закрепились в диапазоне $60−70 за баррель. На этой неделе котировки, по их мнению, могут колебаться в пределах $64,7−67,7.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»