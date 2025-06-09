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ФАС выявила картель на сумму свыше 900 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на сумму 963 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Закупочные процедуры проходили на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл, пояснили в службе.

«ФАС России признала ООО “Вавилон”, ООО “Экосервис”, ООО “Квадрат”, ООО “Виват”, ООО “Новэко” и ООО “Фрегат” нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 38 закупочных процедурах, проведенных в период с 2017 по 2022 год», — отметили в ФАС.

В службе уточнили, что торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами (в том числе опасными), благоустройству и уборке зданий, территорий, оказанию услуг дезинфекции, а также на поставку товаров, необходимых для выполнения этих работ и оказания соответствующих услуг.

По данным ФАС, общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 963 940 727 рублей. Часть средств была выделена в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения», добавили в службе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».