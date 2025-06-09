ФАС выявила картель на сумму свыше 900 млн рублей

Закупочные процедуры проходили на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл, пояснили в службе.
«ФАС России признала ООО “Вавилон”, ООО “Экосервис”, ООО “Квадрат”, ООО “Виват”, ООО “Новэко” и ООО “Фрегат” нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 38 закупочных процедурах, проведенных в период с 2017 по 2022 год», — отметили в ФАС.
В службе уточнили, что торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами (в том числе опасными), благоустройству и уборке зданий, территорий, оказанию услуг дезинфекции, а также на поставку товаров, необходимых для выполнения этих работ и оказания соответствующих услуг.
По данным ФАС, общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 963 940 727 рублей. Часть средств была выделена в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения», добавили в службе.
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