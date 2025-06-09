ФАС выявила картель на сумму свыше 900 млн рублей

В службе уточнили, что торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами (в том числе опасными), благоустройству и уборке зданий, территорий, оказанию услуг дезинфекции, а также на поставку товаров, необходимых для выполнения этих работ и оказания соответствующих услуг.