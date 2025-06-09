Bloomberg: медный бум Китая душит конкурентов по всему миру

На фоне этой конкуренции добывающие компании подняли цены на руду так высоко, что плавильщики вынуждены работать в убыток — они платят за сырье больше, чем получают от продажи готовой меди.
В публикации отмечается, что Китай годами безудержно наращивал мощности по переработке меди и нажил себе проблемы. Производство в ведущей мировой стране по выпуску рафинированного металла в этом году взлетело до рекордных уровней, даже в условиях торговых войн, которые омрачают перспективы спроса. Возникшая конкуренция передала преимущество в переговорах крупнейшим добывающим компаниям мира.
Главный источник дохода переработчиков — стоимость переработки меди, и она упала ниже нуля на спотовом рынке, поясняют аналитики. Чилийский производитель Antofagasta Plc предложил отрицательные платежи за контрактные поставки плавильщикам во втором полугодии.
Из-за дефицита сырья отрасли грозят массовые сокращения производственных мощностей — компания Glencore Plc уже закрыла завод на Филиппинах в феврале. Китайское производство отличается удивительной живучестью, однако и ему рано или поздно придется принять удар. Это лишь вопрос времени.
Аналитики и руководители отрасли считают, что китайское производство лучше сопротивляется финансовому давлению, поскольку там доминируют госпроизводители и относительно крупные, эффективные и дешевые плавильщики.
Крупные плавильщики все еще могут поддерживать производство — у них есть запас прочности после нескольких лет здорового денежного потока, говорит Юнчэн Чжао, аналитик Benchmark Minerals Intelligence Ltd. Но менее эффективные находятся под угрозой, резюмировали эксперты.
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