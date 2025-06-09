Bloomberg: медный бум Китая душит конкурентов по всему миру

В публикации отмечается, что Китай годами безудержно наращивал мощности по переработке меди и нажил себе проблемы. Производство в ведущей мировой стране по выпуску рафинированного металла в этом году взлетело до рекордных уровней, даже в условиях торговых войн, которые омрачают перспективы спроса. Возникшая конкуренция передала преимущество в переговорах крупнейшим добывающим компаниям мира.