Ставки аренды жилья снизились в большинстве мегаполисов

«Средние ставки аренды жилья в России стабильно снижаются с начала этого года, основная причина — резкий рост объема предложения на фоне относительно сдержанного спроса. За последние несколько лет стоимость аренды выросла настолько сильно, что стала недоступной для большинства тех, кто нуждается во временном жилье», — рассказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.
Только за прошлый год средние ставки аренды однокомнатных квартир в России выросли на 18%, а в целом высокая годовая динамика роста отмечается последние пять лет.
«На волне ажиотажного спроса на новостройки в первые годы действия ипотеки с господдержкой часть россиян продавала имеющееся у них жилье и до получения ключей от новой квартиры была вынуждена снимать временное жилье, в итоге несколько лет подряд в период сезонного пикового спроса в августе-октябре средние ставки аренды жилья резко росли в цене, порой прибавляя по 8−10 за месяц», — продолжает эксперт.
После этого периода резко сократилась доступность ипотеки и снимать стали активно жилье те, кто либо отложил покупку собственного, либо не смог получить одобрение ипотечного кредита.
«С конца прошлого года ситуация кардинально изменилась, динамика роста объема предложения стала значительно превышать спрос, в том числе сказалось увеличение сроков продажи вторичного жилья из-за чего часть собственников стала сдавать свои квартиры параллельно с поиском покупателей. Сейчас объем предложения на рынке аренды на 40−60% больше, чем годом ранее», — поясняет Павлинова.
Среди российских мегаполисов самое значительное снижение средних ставок аренды однокомнатных квартир относительно января 2025 года произошло в Челябинске (-3,6%), Волгограде (-3,4%), Екатеринбурге (-3,2%), Санкт-Петербурге (-3,1%) и Москве (-2,4%). Также в десятке лидеров: Красноярск (-2,3%), Самара (-2,2%), Воронеж (-2,1%), Пермь (-1,9%) и Омск (-1,4%). Рост за аналогичный период отмечен только в Казани (+1,4%) и Уфе (+0,4%). При этом средние ставки аренды двухкомнатных квартир оказались более стабильными, с начала года они снизились в Екатеринбурге (-2,8%), Москве (-1,6%), Красноярске (-1,5%), Воронеже (-1,3%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Перми и Волгограде (по −0,8%), Уфе (-0,5%), Челябинске (-0,2%). В остальных крупнейших городах отмечен рост, самый значительный в Краснодаре (+2,6%) и Казани (+1,6%).
«Более стабильные ставки аренды двухкомнатных квартир оправданы в первую очередь высокой популярностью семейной ипотеки. Семьи с детьми, приобретая квартиру в новостройке на этапе строительства, чаще всего арендуют квартиры минимум с двумя изолированными комнатами», — подытожила Павлинова.
Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» 4 июня сообщили о том, что с начала года все города-миллионники показали сокращение стоимости съемного жилья на 8%. По их мнению, это связано с ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента, в том числе нераспроданной вторичной недвижимости.