Ставки аренды жилья снизились в большинстве мегаполисов

Среди российских мегаполисов самое значительное снижение средних ставок аренды однокомнатных квартир относительно января 2025 года произошло в Челябинске (-3,6%), Волгограде (-3,4%), Екатеринбурге (-3,2%), Санкт-Петербурге (-3,1%) и Москве (-2,4%). Также в десятке лидеров: Красноярск (-2,3%), Самара (-2,2%), Воронеж (-2,1%), Пермь (-1,9%) и Омск (-1,4%). Рост за аналогичный период отмечен только в Казани (+1,4%) и Уфе (+0,4%). При этом средние ставки аренды двухкомнатных квартир оказались более стабильными, с начала года они снизились в Екатеринбурге (-2,8%), Москве (-1,6%), Красноярске (-1,5%), Воронеже (-1,3%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Перми и Волгограде (по −0,8%), Уфе (-0,5%), Челябинске (-0,2%). В остальных крупнейших городах отмечен рост, самый значительный в Краснодаре (+2,6%) и Казани (+1,6%).