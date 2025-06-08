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Стало известно, чем для экономики США обернутся санкции против России

Politico: новые санкции против России только уничтожат торговые связи США.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, предложенный проект усиления антироссийских санкций, вероятно, подвергнется существенным изменениям в сторону смягчения.

«Это нанесет большой ущерб американцам», — заявил старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Эдвард Фишман.

Как отмечают источники, 500-процентные тарифы, инициированные сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*, фактически подорвут внешнеторговые позиции самих Соединенных Штатов.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты могут ввести новые ограничительные меры в отношении России, если это будет необходимо. При этом глава Белого дома не стал комментировать новый санкционный законопроект, который разработали американские сенаторы.

* — Внесен в России в список террористов и экстремистов.