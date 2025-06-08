Россиянам объяснили, как сменить прописку

Различают два основных типа регистрации: временная и постоянная. Временная прописка устанавливается на определенный срок — от нескольких недель до нескольких лет. Ее оформляют, если гражданин планирует проживать по иному адресу более 90 дней. Временной регистрации подлежат, например, студенты, поступившие в учебные заведения других городов и проживающие в общежитии. При этом в паспорте отметка не ставится — выдается отдельное свидетельство о регистрации.