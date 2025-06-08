Россиянам рассказали о перерасчете пенсий в августе

13 мая профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что те из россиян, кто много работал, могут выйти на пенсию досрочно. Выйти на пенсию на два года раньше остальных могут мужчины со страховым стажем 42 года в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет со стажем в 37 лет, а также лица предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую.