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Названы самые дорогие духи, проданные в России весной

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Самими дорогими духами, которые россияне купили весной в 2025 году, стали два флакона Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл за 134 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Источник: © РИА Новости

«В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл — каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей», — прокомментировали в ЦРПТ.

В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей — цена флакона вышла 6,9 МРОТ.

«Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей», — добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.