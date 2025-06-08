Названы самые дорогие духи, проданные в России весной

«В весенний сезон россияне купили сразу два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл — каждый стоимостью свыше 134 тысяч рублей», — прокомментировали в ЦРПТ.
В ЦРПТ сравнили это с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который установлен на уровне 19,2 тысячи рублей — цена флакона вышла 6,9 МРОТ.
«Весной в России было продано более 30 флаконов элитной парфюмерии, каждый из которых стоил дороже 100 тысяч рублей», — добавили в ЦРПТ. Там же утончили, что с введением маркировки рынок нелегальной парфюмерии сократился в пять раз.