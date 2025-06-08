Можно ли уходить с работы пораньше за счет перерыва на обед

По трудовому законодательству — ст. 108 ТК РФ, работодатель обязан предоставлять работникам перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов. Этот перерыв не включается в рабочее время и предоставляется обычно через 4 часа после начала работы. Можно ли сократить рабочий день, отказавшись от обеденного перерыва, рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.