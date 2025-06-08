Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США

По расчетам Международного валютного фонда, госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее предупреждал, что госдолг страны находится на «неустойчивой траектории», но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден.