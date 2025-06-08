Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США

В марте в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2024 год говорилось, что объем государственного долга России в 2024 году увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в целом 29,041 триллиона рублей или 14,5% ВВП.
«Госдолг России к ВВП составляет менее 20%, в то время как в Европе этот показатель выше 100%, а в США — выше 120%. Макроэкономическая устойчивость имеет значение», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
По расчетам Международного валютного фонда, госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП, продолжив возрастать, и к 2030 году составит 128,2%. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее предупреждал, что госдолг страны находится на «неустойчивой траектории», но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден.