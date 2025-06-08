Еврокомиссия представит программу по полному отказу от энергоносителей из России

Малков также считает, что намерения по отказу от российского газа вполне коррелируют со среднесрочными целями ЕС по сокращению потребления природного газа в экономике и энергетике в целом. В период с 2021 по 2024 года потребление газа в ЕС упало примерно на 20% или более чем на 80 млрд кубометров в годовом выражении. Эта тенденция сохраняется в настоящее время: страны ЕС сократили потребление газа на 15,6% в период с апреля 2024 года по март 2025 года, превысив добровольный целевой показатель блока в 15%. Если тренд продолжится и дальше, то к концу десятилетия потребление газа здесь упадет еще на 70−80 млрд кубометров в год, что позволит отказаться от российского газа, вообще не замещая его другими источниками поставок. Если сокращение газопотребления в ЕС будет менее интенсивным, то отказ от российского газа все равно будет технически возможен, но останется вопрос цены, которую придется заплатить европейским потребителям. Напрямую, приобретая более дорогой СПГ у других поставщиков, или косвенно — в результате последствий деиндустриализации, дестабилизации региональной энергосистемы и роста цен на электроэнергию по мере замещения природного газа на другие, более дорогие источники генерации, уточняет Малков.