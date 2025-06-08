Без бумажной волокиты: Минцифры упростит порядок оформления налогового вычета

Сегодня у ФНС России существует собственное приложение, которое также весьма эффективно обеспечивает взаимодействие гражданина с налоговыми органами, отмечает Михаил Хачатурян. Но его ключевой недостаток заключается в том, что при обращении в службу через приложение нужно самостоятельно подгружать документы из других органов, подтверждающих право вычета, в том числе на образование, недвижимость и транспорт. Процесс сбора документов и посещения налоговой инспекции может быть весьма утомительным, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.