Без бумажной волокиты: Минцифры упростит порядок оформления налогового вычета

С сентября 2025 года в России изменится порядок оформления некоторых налоговых вычетов. Процесс внедрят на «Госуслугах», что позволит упростить процедуру. Автоматизация с помощью портала не только сэкономит гражданам время, но и снизит количество ошибок, считают эксперты. Что изменит новый подход — в материале «Известий».
Шаг к цифровизации
Процедуру оформления налоговых вычетов по некоторым категориям упростят. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В частности, с конца сентября 2025 года появится возможность оформить налоговый вычет на образование на «Госуслугах». Получить таким образом средства можно будет за учебу как в России, так и за рубежом.
Прорабатывается и вопрос расширения сценариев онлайн-подачи документов на вычет. В них войдут инвестиционный вычет, вычет на долгосрочные сбережения, доходы от определенных видов деятельности
С конца 2024 года на «Госуслугах» уже можно отправить в ФНС декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие доход или право на получение социальных налоговых вычетов при оплате лечения, занятий спортом, образования в российских учебных заведениях либо за недвижимость и проценты по ипотеке, напомнили в Минцифры в беседе с «Известиями».
Кроме того, к 2026 году планируется реализовать получение рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта, уточнили в министерстве.
— Гражданам не придется самостоятельно заполнять декларацию, чтобы уплатить налог на доход. Появится возможность отслеживать статус камеральных проверок налоговой, чтобы видеть, на каком этапе находится заявление или когда начнется выплата, — пояснили в Минцифры.
Может появиться на «Госуслугах» и получение актуальных статусов камеральных проверок, что позволит уточнять, перешло ли заявление на следующий этап проверки или в статус выплаты.
Редакция «Известий» направила запрос в ФНС РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Стимул к использованию
Сегодня «Госуслуги» постепенно превращаются в самое полное хранилище данных о гражданине, отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Платформа выступает средством максимально быстрого, простого и понятного взаимодействия с гражданами, в том числе и с Федеральной налоговой службой.
Внедрение возможности оформления налоговых вычетов через портал — это значимый шаг в цифровизации налоговой системы и упрощению жизни граждан, убежден член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
— Сегодня многие россияне не пользуются законным правом на вычеты просто потому, что процесс кажется им сложным: нужно собирать документы, заполнять декларации, обращаться в налоговую. Перевод этих услуг в онлайн-формат сделает процедуру быстрой и понятной, что особенно важно для работающих людей, студентов и семей с детьми, — считает парламентарий.
Получение вычетов станет более доступным, ведь многие по незнанию попросту не обращались за положенной от государства льготой, подтверждает руководитель бухгалтерской компании «КварталПро» Татьяна Падукова. Упрощение процедуры выступит для граждан стимулом активнее пользоваться своими налоговыми правами, возвращая часть уплаченных государству средств, уверен Чаплин.
Станет ниже нагрузка и на медицинские и образовательные организации, банки, налоговых агентов и другие структуры, полагает Падукова.
— У организаций при заключении договора отпадает необходимость выдавать каждому клиенту соответствующий пакет документов для подтверждения вычета в будущем, — разъясняет она.
Защита от ошибок
Сегодня у ФНС России существует собственное приложение, которое также весьма эффективно обеспечивает взаимодействие гражданина с налоговыми органами, отмечает Михаил Хачатурян. Но его ключевой недостаток заключается в том, что при обращении в службу через приложение нужно самостоятельно подгружать документы из других органов, подтверждающих право вычета, в том числе на образование, недвижимость и транспорт. Процесс сбора документов и посещения налоговой инспекции может быть весьма утомительным, отмечает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.
Необходимо, например, подавать декларацию 3-НДФЛ и прикладывать подтверждающие документы. Это занимает время, а ошибки в заполнении могут привести к отказам, обращает внимание Никита Чаплин.
Для получения налогового вычета на образование, например, необходимо собрать пакет документов, включающий не только декларацию по форме 3-НДФЛ, но и договор с образовательным учреждением, копии лицензий, а также платежные документы, подтверждающие расходы, перечисляет Капустина.
— Кроме того, по действующему порядку граждане должны ожидать до трех месяцев вынесенного решения по камеральной проверке со стороны налогового органа, а затем заполнить заявление на возврат налога из бюджета, — рассказывает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. По сути, все эти действия необходимы лишь для получения информации в виде готовой рассчитанной величины НДФЛ за календарный год.
Ожидание перечисления средств, в свою очередь, занимает еще около месяца, уточняет Капустина.
— Весь этот процесс растягивается на длительный срок и требует постоянного контроля со стороны налогоплательщика, — подчеркивает она.
Новый сервис на «Госулсугах» позволит автоматизировать процедуру — данные будут подгружаться из госреестров, а система автоматически рассчитает сумму вычета, указывает Чаплин. В частности, в автоматическом режиме будут обрабатываться обращения в различные инстанции, такие как образовательные учреждения, Минобрнауки, Минпросвещения, ГАИ, кадастровую службу и другие, разъясняет Хачатурян.
Всё это, по мнению Чаплина, не только сэкономит гражданам время, но и снизит количество ошибок. Автоматизация процесса минимизирует бюрократические барьеры и сделает государственные услуги доступнее для всех категорий населения, согласна Капустина.
Всё под контролем
Серьезных сложностей при внедрении новой опции Михаил Хачатурян не ожидает, поскольку у Минцифры сегодня уже накоплен богатый опыт расширения спектра предоставляемых через портал государственных услуг.
— Разумеется, потребуется некоторое время на внедрение и тестирование, но, скорее всего, к весне 2026 года все новые функции будут полноценно запущены, — прогнозирует эксперт.
Однако при внедрении таких масштабных изменений возможны технические сложности, допускает Никита Чаплин. Необходимо, в частности, наладить интеграцию с образовательными учреждениями, особенно зарубежными, и обеспечить корректную работу налогового калькулятора.
Технические сбои системы могут привести к задержкам в обработке заявлений или даже к потере информации, не исключает Надежда Капустина. При этом необходимо обеспечить надежную защиту персональных данных пользователей от киберугроз.
— Интеграция информационных систем различных ведомств представляет собой сложную техническую задачу. Налоговая служба, образовательные учреждения, Росреестр должны наладить бесперебойный обмен данными. Любые несоответствия в информации могут привести к отказам в предоставлении вычетов, — предупреждает собеседница «Известий».
На первых этапах важно тщательно контролировать процесс, поскольку средства на лечение и обучение могут быть потрачены неравномерно, уточняет Равиль Ахмадеев. В связи с этим необходимо по итогам налогового период проконтролировать фактическое наличие на «Госуслугах» всех произведенных расходов для корректности расчета возврата суммы.
— Но у Минцифры и ФНС уже есть успешный опыт цифровизации услуг — взять хотя бы автоматическое начисление пособий или подачу деклараций онлайн. Уверен, что и в этом случае ведомства оперативно устранят возможные недочеты, — подчеркивает Чаплин.
Впрочем, существует риск недобросовестного исполнения обязанностей по своевременной передаче данных организациями в ФНС, предостерегает Татьяна Падукова.
— Тогда информация об оказанных образовательных услугах может не поступить в налоговый орган, и заявлять вычет налогоплательщику придется в старом порядке, — отмечает эксперт. Однако это маловероятно, ведь организации также заинтересованы в упрощении своей работы, что подразумевает сокращение случаев оформления документов на бумажном носителе.
Но это сокращение может стать серьезным препятствием из-за низкого уровня грамотности некоторых граждан, подчеркивает Капустина.
— Пожилые люди, жители отдаленных районов с ограниченным доступом к интернету могут столкнуться с трудностями при использовании новой системы. Важно предусмотреть и оставить доступными альтернативные способы оформления вычетов для таких групп населения, — призывает она.
Также необходимо параллельно с внедрением новой опции вести с гражданами разъяснительную работу: люди должны знать о новых возможностях и понимать, как ими воспользоваться, обращает внимание Чаплин.
В целом же в перспективе расширение списка вычетов, доступных онлайн, сделает систему еще более гибкой, убежден парламентарий. А это соответствует общей стратегии государства по созданию комфортной цифровой среды для граждан и бизнеса.