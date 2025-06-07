Россиянам назвали еще один способ, как вернуть деньги

Чарджбэк — это процедура оспаривания операций по банковской карте, если покупатель не согласен с платежом. Как правило, этот инструмент применяется при спорах между клиентом и продавцом товаров или услуг. Если же владелец сам перевел деньги мошенникам или неправильно вложил средства, воспользоваться чарджбэком не получится.
Как оформить чарджбэк
Чтобы инициировать возврат, обращаются в банк, выпустивший карту. Банк проверяет, можно ли начать процедуру, и если оснований достаточно, отправляет претензию через платежную систему банку продавца. Тот анализирует ситуацию, решает вопрос о возврате и сообщает о результате. Если возврат необходим, деньги перечисляются обратно на карту клиента.
Некоторые международные платежные системы прекратили обслуживание российских карт из‑за санкций, поэтому чарджбэк по зарубежным покупкам часто недоступен. В российском законодательстве отдельного понятия «чарджбэк» нет, банки самостоятельно регулируют возможность воспользоваться этой процедурой. Чарджбэк обычно бесплатен, но иногда возможна комиссия.
В каких случаях можно получить возврат
Чаще всего чарджбэком пользуются в таких случаях: оплата товара, который не был получен; получение не того товара или бракованной вещи; возврат покупки без возврата средств; ошибочные списания; необоснованные штрафы за отмену брони. Важно заранее узнать, поддерживает ли ваш банк чарджбэк и какие для этого нужны документы.
Как проводится процедура возврата
Начинать всегда следует с попытки договориться с продавцом. Если продавец не реагирует или отказывает в возврате, можно обращаться в свой банк с заявлением. к нему необходимо приложить документы, подтверждающие покупку и попытки уладить конфликт. Например, чеки, сканы переписок с недобросовестным продавцом, распечатка звонков. Сроки подачи заявления ограничены правилами платежных систем. Лучше не медлить и сразу подавать обращение после неудачных попыток вернуть деньги напрямую.
Банк обязан принять и рассмотреть заявление, а решение сообщить заявителю в течение месяца для внутренних операций и двух месяцев — для международных. Если банк откажет в начале процедуры или возврате средств (например, из-за пропуска срока, отсутствия оснований, несоответствия правилам), можно попытаться решить вопрос через суд, Роспотребнадзор или вновь переговорить с продавцом о компенсации. В некоторых случаях, вместо возврата средств продавец компенсирует товар или услугу иными способами.
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