Россиянам назвали еще один способ, как вернуть деньги

Начинать всегда следует с попытки договориться с продавцом. Если продавец не реагирует или отказывает в возврате, можно обращаться в свой банк с заявлением. к нему необходимо приложить документы, подтверждающие покупку и попытки уладить конфликт. Например, чеки, сканы переписок с недобросовестным продавцом, распечатка звонков. Сроки подачи заявления ограничены правилами платежных систем. Лучше не медлить и сразу подавать обращение после неудачных попыток вернуть деньги напрямую.