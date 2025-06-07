Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами

Кроме того, предусматриваются изменения в части государственной регистрации прав на недвижимое имущество в случае образования в результате перепланировки помещения новых помещений. Добавляется, что орган местного самоуправления, осуществляющий перевод жилого помещения в нежилое помещение и обратно или осуществляющий согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в МКД, обязан направить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) собственнику помещения в МКД в личный кабинет такого собственника на региональном портале государственных и муниципальных услуг или на едином портале либо по адресу электронной почты такого собственника.