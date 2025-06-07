Топ-7 финансовых приложений для путешественников

Сегодня смартфон стал ключевым инструментом в поездке. В нем хранятся цифровые версии банковских карт, маршрутные планы, подтверждения бронирований отелей и электронные билеты.
Мобильные приложения позволяют пользователям оптимизировать контроль расходов, повысить финансовую безопасность и быстро реагировать на возникающие во время отпуска задачи. Некоторые из них предусматривают расширенные опции, доступные по подписке или за разовую плату.
Сервисы для личных финансов
Monefy
Приложение Monefy отличается простым и понятным интерфейсом, что делает его привлекательным для начинающих пользователей. Сервис поддерживает синхронизацию с несколькими устройствами, обеспечивая быстрый ввод расходов всего в несколько нажатий. Основная информация о тратах отображается на главном экране — пользователи видят диаграмму расходов по дням, неделям или месяцам с разбивкой по категориям. Также реализованы функции установки бюджета и быстрого доступа к разделу расходов.
Некоторые опции, включая установку пароля на вход, доступны только в платной версии, стоимость которой составляет 229 рублей в месяц. Приложение поддерживает русский язык, а ограниченный функционал предоставляется бесплатно. Monefy выпускается для платформ iOS и Android и подходит тем, кто делает первые шаги в учете личных финансов и ценит простоту управления.
Expensify
Expensify ориентировано на полную автоматизацию сбора информации о тратах — достаточно отсканировать чеки или ввести суммы вручную. Привязка банковской карты позволяет автоматически фиксировать расходы, а поддержка разных валют облегчает поездки за границу.
Для тех, кто арендует автомобиль, предусмотрена функция автоматического расчета стоимости поездки по данным GPS. По завершении путешествия сервис формирует детализированный отчет и отправляет его по электронной почте. Приложение поддерживается только на английском языке и доступно для платформ iOS и Android. Expensify особенно востребовано среди путешественников и тех, кому важно готовить отчетность по командировкам.
Цифровые бонусные карты лояльности
Stocard
Позволяет отказаться от физических дисконтных карт: пользователи могут загружать их в приложение с помощью камеры смартфона. Это удобно в путешествиях — не нужно брать с собой карты зарубежных магазинов или аптек, штрихкод можно показать прямо с экрана телефона. Решение подходит для хранения любых бонусных и скидочных программ, помогает систематизировать накопленные баллы и избежать потери карточек. Stocard работает на русском языке и поддерживает платформы iOS и Android.
Конвертация валют в поездке
xCurrency
Приложение xCurrency позволяет настроить список из десяти валют, а также выбрать частоту обновления курсов. Встроенный калькулятор обеспечивает мгновенный перевод между валютами, а определение валюты по геолокации помогает быстро сориентироваться на месте. Приложение выполнено в лаконичном дизайне и доступно на русском языке для устройств на iOS и Android.
Офлайн-карты и поисковик для путешественников
2ГИС
2ГИС предлагает подробные карты российских городов, а также населенных пунктов Украины, Казахстана, Кипра, Чили и ОАЭ. Приложение функционирует офлайн после однократной загрузки нужных данных. Пользователь получает доступ к информации о банкоматах, кафе, офисах банков, магазинах и может проложить маршрут до интересующей точки. Помимо карт, доступен справочник организаций с отзывами, расписанием работы и фотографиями. Программа поддерживается на русском языке и доступна на iOS и Android.
Совместный бюджет
Trip Budget
Решение для пользователей Android, позволяющее заранее планировать бюджет поездки. Приложение распределяет траты по категориям и между участниками путешествия, что облегчает контроль коллективных расходов. Интерфейс приложения, выполненный на русском языке, способствует простоте управления совместными финансами.
Budgy
Предназначено для отслеживания общих расходов в путешествиях. Пользователи фиксируют все траты, указывая, кто оплатил ту или иную статью расходов и в какой валюте производился расчет. Сервис самостоятельно рассчитывает, кто и сколько остался должен, формируя итоговый отчет, который можно отправить по e-mail. Приложение доступно только на английском языке, однако его можно использовать в офлайн-режиме. Budgy поддерживается на платформе iOS.
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