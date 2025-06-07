Топ-7 финансовых приложений для путешественников

Предназначено для отслеживания общих расходов в путешествиях. Пользователи фиксируют все траты, указывая, кто оплатил ту или иную статью расходов и в какой валюте производился расчет. Сервис самостоятельно рассчитывает, кто и сколько остался должен, формируя итоговый отчет, который можно отправить по e-mail. Приложение доступно только на английском языке, однако его можно использовать в офлайн-режиме. Budgy поддерживается на платформе iOS.