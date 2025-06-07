Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 7 июня

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. В преддверии заседания ЦБ участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.
Наиболее выгодным оказался вклад под 23% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на сумму от 10 тысяч рублей.
Клиенты авто Финанс Банка могут оформить вклад под 20,8% и 20,1% годовых. Размер вклада должен начинаться от 250 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
Банк Дом.РФ предлагает вклад на сумму от 10 тысяч рублей под 20% годовых.
Открыть вклад под 19,8% годовых могут клиенты Московского кредитного банка (от 3 млн рублей) и Уральского финансового дома (от 500 тыс. рублей).
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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