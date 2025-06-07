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Топ-5 банковских вкладов сроком на три месяца на 7 июня

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 6 июня 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. В преддверии заседания ЦБ участники финансового рынка пересматривали процентные ставки по депозитам.

Наиболее выгодным оказался вклад под 23% годовых. Его предлагает Московский кредитный банк на сумму от 10 тысяч рублей.

Клиенты авто Финанс Банка могут оформить вклад под 20,8% и 20,1% годовых. Размер вклада должен начинаться от 250 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Банк Дом.РФ предлагает вклад на сумму от 10 тысяч рублей под 20% годовых.

Открыть вклад под 19,8% годовых могут клиенты Московского кредитного банка (от 3 млн рублей) и Уральского финансового дома (от 500 тыс. рублей).

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».