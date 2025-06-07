Суд арестовал активы владельца «Вымпелкома» на ₽1,6 млрд

Торбахов, Плетенев и Горбачевы — партнеры по бизнесу. Плетенев является гендиректором компании «Забайкальский Вольфрам», а также был гендиректором «Вольфрам Инвест». Денис Горбачев владел 50% в «Забайкальском вольфраме» и 50% в ООО «Топас», Михаил Горбачев — совладелец 12,53% в «Вольфрамайн». Торбахов владеет 49,9% в «Вольфрамайне», 50% в «Забайкальском вольфраме» и 50% в ООО «Топас».