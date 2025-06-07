Топ-5 стран с самым высоким пенсионным возрастом

В 2025 году в Италии на пенсию выходят в 67 лет. Правда, выйти на заслуженный отдых можно и раньше. Но только тем, кто заслужил: если трудовой стаж составляет не менее 38 лет, то выйти на пенсию в Италии можно в 62 года.