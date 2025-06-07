Топ-5 стран с самым высоким пенсионным возрастом

О том, что Дания увеличила пенсионный возраст, первым в России написало РИА Новости: агентство изучило особенности национального законодательства «Большой двадцатки» и стран Евросоюза.
«Помимо Копенгагена, еще 14 государств сейчас повышают срок для выхода на заслуженный отдых, причем треть из них — только для женщин», — писало агентство.
Дания
Парламент Дании в середине мая одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет. «За» законопроект проголосовал 81 депутат, «против» — 21.
Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 — 69 лет, к 2040 — 70 лет.
В настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет как женщины, так и мужчины.
Сторонники этой идеи связывают необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране.
Греция
В Греции возраст выхода на пенсию составляет 67 лет как для мужчин, так и для женщин. Однако он может быть снижен до 62 лет при наличии стажа 40 лет (12 000 рабочих дней).
Минимальная пенсия в Греции составляет 300−350 евро, это размер прожиточного минимума в стране.
Средняя пенсия в Греции ниже среднего уровня стран ЕС.
Нидерланды
В Нидерландах такж енедавно была проведена пенсионная реформа. Пенсионный возраст устанавливается и корректируется государством и зависит от общей продолжительности жизни в стране. В 2023 году показатель повысили до 66 лет и 10 месяцев, а до конца 2025 года он достигнет 67 лет как для мужчин, так и для женщин.
На пенсию имеет право любой, кто легально живет и работает в Нидерландах, вне зависимости от того, родился он в стране или нет: каждый год жизни в стране засчитывается автоматически.
Пенсия в Нидерландах формируется из обязательных страховых взносов: каждый гражданин, который платит налог с доходов и не достиг пенсионного возраста, платит отчисления в фонд. Чем выше заработок, тем больше страховых взносов уплачивает сотрудник. В 2025 году он составляет 17.9% — минимум 536 евро и максимум — 5.364 евро.
Минимальная пенсия для одиноких пенсионеров в стране — 1085 евро, для супругов — 1480 евро. При этом одинокий пенсионер может рассчитывать на доплату в 710 евро, а пожилая пара — на 1014 евро.
Италия
В 2025 году в Италии на пенсию выходят в 67 лет. Правда, выйти на заслуженный отдых можно и раньше. Но только тем, кто заслужил: если трудовой стаж составляет не менее 38 лет, то выйти на пенсию в Италии можно в 62 года.
Средняя пенсия, выплачиваемая в Итальянской Республике, составляет около 1.150 евро. Максимальный размер пособия назначается тем пенсионерам, стаж которых превысил 38 лет. На величину выплат влияет также годовой размер заработной платы.
Исландия
В Исландии пенсионный возраст составляет 67 лет для мужчин и женщин.
В Исландии нет обязательных пенсионных взносов, и работодатели самостоятельно договариваются с пенсионными фондами о выплатах сотрудникам.
Минимальная пенсия в Исландии выплачивается не по месяцам, а понедельно: от 93 до 229 евро в неделю.
Россия
В России несколько лет назад также было принято решение повысить пенсионный возраст. Поэтапное изменение возраста для мужчин и женщин с 60 и 55 лет соответственно до 65 и 60 — к 2028 году. В 2025 году пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, а для мужчин — 63 года.