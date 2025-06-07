Россиян научили, как не остаться без квартиры по наследству

Ведомство перечисляет ситуации, в которых можно остаться без квартиры по наследству, и объясняет, как их можно избежать.
Квартиру забирают за долги
Поскольку обязательства по долгам наследодателя переходят наследникам, то они отвечают по этим долгам солидарно, в пределах стоимости перешедшего к каждому из них наследственного имущества.
Как отмечает ведомство, кредиторы могут предъявлять свои требования к лицам, вступившим в наследство в пределах сроков исковой давности, либо до вступления в наследство к наследственному имуществу. И, чтобы его сохранить, к участию в деле привлекается нотариус, тогда суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками.
Чтобы квартиру не забрали, нотариус при оформлении наследства делает запросы в бюро кредитных историй для получения сведений о долгах наследодателя. В случае наличия договора страхования жизни по ипотеке, при наступлении страхового события «смерть» страховая компания может покрыть имеющийся долг. Для получения компенсации после гибели застрахованного лица наследникам следует как можно скорее обратиться в страховую компанию с документами, подтверждающими причину смерти заемщика.
«Банк может изъять имущество должника, а квартира продается с торгов в счет погашения долга. Однако есть исключения. Если жилое помещение или его часть является единственным пригодным для постоянного проживания помещением для должника и членов его семьи, на этот объект недвижимости по закону не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Кроме случая, когда имущество является предметом ипотеки — его, в соответствии с законодательством об ипотеке, вправе изъять», — подчеркивает Мария Макарова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве.
Квартира завещана третьим лицам
Росреестр напоминает, что собственник может по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, определить доли наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин. Кроме того, сообщать о содержании завещаня, как и о его существовании, он не должен.
Однако, согласно закону, завещание можно оспорить в суде.
«Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Завещание также может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается», — подчеркнул Антон Фролкин, Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Москве, нотариус города Москвы.
Квартира муниципальная
Наследовать квартиру нельзя, если она не была приватизирована. При этом, добавляет Росреестр, дееспособный член семьи наследодателя может потребовать признать себя нанимателем по ранее заключенному договору социального найма.
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