Россиян научили, как не остаться без квартиры по наследству

«Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Завещание также может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается», — подчеркнул Антон Фролкин, Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Москве, нотариус города Москвы.