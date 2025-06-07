Путин подписал закон о легализации гостевых домов

«И даже в эпоху Советского союза, приезжая на юг, многие из нас снимали комнату в домике у моря, — отметила она. — Вместе с тем, в современных условиях данный “институт” требует наведения порядка, как с точки зрения легализации бизнеса, так и с точки зрения комфорта и безопасности туристов. Ведь есть случаи, когда турист забронировал домик, красиво выглядящий на картинке, а по приезду увидел неприглядный домик и непонятно, где расположенный. И хорошо еще, если он окажется безопасным».