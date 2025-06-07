Путин подписал закон о легализации гостевых домов

Цель пилотного проекта — регулирование деятельности гостевых домов и повышение уровня защиты прав потребителей и их безопасности. В документе предусмотрены требования к услугам, предоставляемым гостевыми домами, и механизм их классификации.
Республики Алтай, Дагестана, Крыма, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Севастополя, а также в федеральной территории «Сириус».
Закон определяет гостевой дом как индивидуальный жилой дом или его часть, используемую для оказания гостиничных услуг. Устанавливаются требования к такому типу жилья, включая расположение на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. Дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка.
Как пояснил в комментарии «РГ» председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев, документ направлен на совершенствование предоставления услуг гостевых домов, их легализацию, утверждение статуса «гостевого дома», введение единых стандартов обслуживания в гостевых домах в условиях растущего внутреннего турпотока.
«Официальной статистики численности гостевых домов на сегодняшней день нет. Вместе с тем мы понимаем, что гостевые дома — один из самых востребованных вариантов размещения, — отметил он. — Объяснение в данном случае простое и закономерное. Полностью закрыть спрос сегодня и даже завтра, в условиях динамичного развития туристического рынка Российской Федерации, — невозможно. И реальный спрос на средства размещения по бюджетным демократичным ценам способны возместить гостевые дома».
По его словам, отсутствие регулирования их деятельности влекло правовую неопределенность в вопросе предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, приводило к потерям бюджета.
«Для получения официального статуса владельцам гостевых домов будет необходимо прежде всего обратить внимание на статус земельного участка, на котором уже размещается действующий бизнес или планируется возведение гостевого дома, — советует глава комитета. — Такой участок должен быть отнесен к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), ведение садоводства».
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина (ЕР) напомнила, что история гостевых домов не нова и по факту уходит в дореволюционную эпоху.
«И даже в эпоху Советского союза, приезжая на юг, многие из нас снимали комнату в домике у моря, — отметила она. — Вместе с тем, в современных условиях данный “институт” требует наведения порядка, как с точки зрения легализации бизнеса, так и с точки зрения комфорта и безопасности туристов. Ведь есть случаи, когда турист забронировал домик, красиво выглядящий на картинке, а по приезду увидел неприглядный домик и непонятно, где расположенный. И хорошо еще, если он окажется безопасным».
Еще один вопрос, на который направлен данный законопроект — это выбеливание рынка с точки зрения налогов и номерного фонда, что также важно как для экономики регионов, так и выстраивания стратегии по развитию номерного фонда в целом по стране, добавила Школкина.
«Вместе с тем важно по итогам эксперимента еще выслушать мнение “соседей”, с участками которых гостевые дома будут легализованы, ведь приватность и комфорт других граждан никто не отменял, и они также важны для всех нас», — заверила депутат.
Ее коллега по фракции и комитету Сергей Алтухов подтвердил, что гостевые дома сейчас находятся преимущественно в серой зоне, поэтому их легализация — это важный шаг в поддержке малого бизнеса и развития внутреннего туризма.
«Речь идет о создании комфортных и безопасных условий для гостей при сохранении гибких требований к предпринимателям, — сказал он “РГ”. — Эксперимент позволит протестировать новые регуляторные подходы, снизить избыточную административную нагрузку и даст возможность регионам адаптировать правила под свои особенности. При этом ключевым приоритетом останется защита прав потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм».
Если опыт окажется успешным, будет правильно распространить его на всю страну, полагает депутат. Это откроет новые возможности для развития малых городов, сельского туризма и станет способом увеличения доходов местных жителей.