Не детям игрушки: мошенники начали наживаться на популярности Лабубу

— Обычно схема такая: мошенник создает канал, накручивает туда много фейковых подписчиков, покупает рекламу или договаривается о размещении в других каналах, чтобы всё выглядело правдоподобно. Потом он публикует объявление, например, о продаже редкой игрушки, и дает ссылку на фальшивый сайт-магазин. Люди переходят, вводят свои данные, оплачивают товар — и теряют деньги, — объяснили там.