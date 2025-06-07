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На следующей неделе наступит ключевой момент для валют: сколько будет стоить рубль

После изменения ключевой ставки на заседании в пятницу курсы валют изменят тенденцию в пользу рубля. Что будет происходить на валютном рынке на следующей неделе — рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

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Источник: РИА "Новости"

«После решения Банка России снизить ставку на 1 п.п. до 20% рубль перешел к умеренному ослаблению в направлении 80 рублей за доллар», — считает эксперт.

Формально сегодняшнее смягчение денежно-кредитной политики не приведет к значительному пересмотру вниз депозитных ставок, поэтому привлекательность рублевых сбережений сохранится.

Наталия Пырьева

Но сам факт достижения пика по ставке означает, что в перспективе ставки в экономике продолжат снижаться. Это уже будет оказывать более сильное давление на российскую валюту, предупреждает она.

«Тем не менее в контексте следующей недели ожидаем умеренной динамики и консолидации в диапазоне 78,5−81,5 ₽ за доллар США», — резюмировала аналитик свой прогноз.