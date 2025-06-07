На следующей неделе наступит ключевой момент для валют: сколько будет стоить рубль

«После решения Банка России снизить ставку на 1 п.п. до 20% рубль перешел к умеренному ослаблению в направлении 80 рублей за доллар», — считает эксперт.
Формально сегодняшнее смягчение денежно-кредитной политики не приведет к значительному пересмотру вниз депозитных ставок, поэтому привлекательность рублевых сбережений сохранится.
Но сам факт достижения пика по ставке означает, что в перспективе ставки в экономике продолжат снижаться. Это уже будет оказывать более сильное давление на российскую валюту, предупреждает она.
«Тем не менее в контексте следующей недели ожидаем умеренной динамики и консолидации в диапазоне 78,5−81,5 ₽ за доллар США», — резюмировала аналитик свой прогноз.