Куда вложить ₽100 тыс. летом 2025 года: 3 перспективных варианта

С начала 2025 года на рынок влияют два основных фактора — ожидания по ключевой ставке и новости по геополитике. Банк России вплоть до начала лета держал ключевую ставку на исторически максимальном уровне 21%, однако на июньском заседании впервые за три года снизил ее — на 100 б.п., до 20%. В свою очередь новости по геополитике вызывали резкие скачки на рынке как в одну, так и в другую сторону.