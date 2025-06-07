Куда вложить ₽100 тыс. летом 2025 года: 3 перспективных варианта

С начала 2025 года на рынок влияют два основных фактора — ожидания по ключевой ставке и новости по геополитике. Банк России вплоть до начала лета держал ключевую ставку на исторически максимальном уровне 21%, однако на июньском заседании впервые за три года снизил ее — на 100 б.п., до 20%. В свою очередь новости по геополитике вызывали резкие скачки на рынке как в одну, так и в другую сторону.
Однако даже в условиях высокой неопределенности на рынке можно найти инструменты для инвестирования. При сложившейся конъюнктуре портфель инвестора летом 2025 года должен быть диверсифицированным, отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров. Большую часть средств (около 70%) эксперт рекомендует инвестировать в защитные активы — облигации, фонды ликвидности, а остальную долю — в акции. В рамках защитной части портфеля 30% можно инвестировать в длинные ОФЗ с расчетом на значимое снижение ключевой ставки ЦБ в среднесрочной перспективе, а оставшиеся 25% и 15% — в фонды ликвидности и золото для хеджирования рисков, добавляет он.
При формировании инвестиционного портфеля вне зависимости от суммы также важно учитывать склонность инвестора к риску, сроки, время на управление средствами и личные финансовые цели, добавляет руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.
«РБК Инвестиции» узнали у экспертов три самые перспективные актива в пределах ₽100 тыс. на лето 2025 года.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
1. Облигации.
Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев говорит, что летом 2025 года есть две основные идеи на долговом рынке, которые будут перспективными при возможном дальнейшем снижении ключевой ставки и ослаблении курса рубля:
Валютные облигации. Идея заключается в обыгрывании возможного ослабления рубля к концу года. Среди конкретных выпусков эксперт называет два выпуска Газпрома — ЗО34 и ЗО37.
Длинные ОФЗ. Покупка гособлигаций с максимально длинной дюрацией, чтобы зафиксировать высокую доходность под дальнейшее снижение ключевой ставки.
Длинные облигации наиболее чувствительны к изменению ключевой ставки, и их цена на фоне ее снижения будет расти быстрее, чем у более краткосрочных представителей того же класса, отмечает директор департамента образовательных программ ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. Купив облигацию с постоянным купоном и сроком погашения более 10 лет, например, ОФЗ 26246 с купонной доходностью 14,8% и погашением в 2040 году, можно зафиксировать высокую купонную доходность на длительный срок, и при этом заработать на росте стоимости облигации при снижении ключевой ставки, приводит пример Савенкова.
Аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева добавляет, что если инвестор преследует цель зафиксировать высокую доходность по долговым бумагам на дальний горизонт, то длинные ОФЗ могут стать хорошим решением. Однако эксперт считает, что делать ставку в длинных гособлигациях на рост стоимости бумаги пока рано. «Инфляция высока, и пока мы не ждем серии снижения ставки ЦБ. Вероятнее всего, ЦБ будет очень медленно и осторожно ее регулировать», — объясняет она.
Савенкова из «Велес Капитала» объясняет, что сейчас для инвесторов настал идеальный момент для формирования сбалансированного портфеля из корпоративных облигаций с фиксированным купоном. «Период популярности флоатеров остался позади, и летом 2025 года есть смысл задуматься о переходе в инструменты с фиксированной доходностью», — считает эксперт.
По ее словам, на рынке есть предложения с высоким кредитным качеством, а также с ежемесячной или ежеквартальной купонной доходностью выше 23% или совокупной доходностью к погашению около 30%. Среди конкретных облигационных выпусков Савенкова называет Амур 24001 (рейтинг ruA от «Эксперт РА», купонная доходность 26%, с погашением в декабре 2026 года), ЕвроТранс3 (рейтинг А- от АКРА, доходность к погашению 28,68%, с погашением в марте 2027 года).
2. Фонды ликвидности.
Одним из способов припарковать деньги на лето для дальнейших покупок на фондовом рынке могут стать фонды ликвидности, считают опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты. По словам Андрея Макарова, инструменты денежного рынка в текущих условиях стали не только подушкой ликвидности, которые позволят докупать активы на фондовом рынке при сигналах к росту, но и предлагают высокую доходность. Так, индекс биржевого денежного рынка RUSFAR на горизонте трех месяцев составляет 20,06%. Макаров выделяет биржевой фонд Сберегательный (SBMM).
Савенкова из «Велес Капитала» среди фондов ликвидности также выделяет SBMM и БПИФ LQDT от УК ВИМ. «У них максимальная доходность за историю на фоне достаточно высокой ликвидности, чтобы избежать серьезных проблем и просадок в момент выхода из позиции», — объясняет выбор эксперт.
По данным ЦБ, в январе-марте приток средств в розничные фонды, включая открытые и биржевые паевые фонды (ОПИФ и БПИФ) сократился в 10 раз — до ₽48,4 млрд. Основной причиной стал нетто-отток из биржевых ПИФ (прежде всего денежного рынка).
В регуляторе отметили, что отток средств из фондов денежного рынка происходил несмотря на рост их доходности и частично мог быть вызван перенаправлением средств в инструменты, по которым россияне могли ожидать повышения доходности.
3. Акции.
Потенциально интересными историями на рынке Валентина Савенкова считает акции девелоперов, которые были максимально перепроданы последние 10−12 месяцев (ПИК, «Самолет»), а сейчас восстанавливают позиции и потенциально могут выглядеть несколько лучше рынка в целом. Эксперт также выделяет бумаги «Сбера», «Т-Технологий», «Яндекса» и Х5. «На фоне ослабления укрепляющегося шесть месяцев рубля оживление может наступить в акциях нефтяных компаний, особенно в бумагах “Сургутнефтегаза”, — добавляет она.
Асатуров из УК «Доверительная» отдает предпочтение отдельным представителям финансового, IT- и потребительского секторов, среди интересных акций он назвал «Сбер», «Т-Технологии», Ozon, «Яндекс». По словам эксперта, в случае продолжения смягчения монетарной политики эти бумаги станут одними из главных бенефициаров. Но и в случае более длительного сохранения высоких ставок в экономике указанные компании, вероятно, не сильно пострадают благодаря довольно устойчивому и стабильному бизнесу, добавляет он.
Ситуация в экономике и политике нестабильна, напоминает Юлия Афанасьева из «Финама». Она полагает, что нужно выбирать акции с «сильной технической картинкой, на которые не повлияло давление прошлых лет». Они могут быть не на пиках своих цен сейчас, но в них нет серьезных нисходящих трендов. Среди таких бумаг Афанасьева называет акции «Сбербанка» (обычные и привилегированные бумаги), «Аэрофлота», «ЛУКОЙЛа», «Полюса», «Т-Технологий», «Татнефти» (привилегированные) и Мосбиржи.
На какие риски стоит обратить внимание.
Андрей Макаров из УК «Первая» выделяет три ключевых риска на лето и вторую половину 2025 года в целом:
Геополитика. Международные конфликты, санкции и торговые войны могут дестабилизировать рынки.
Инфляция. Высокие темпы роста цен снижают покупательную способность денег и влияют на реальную доходность инвестиций, а также способствуют жестким денежно-кредитным условиям, которые давят на фондовый рынок.
Волатильность. Резкие колебания цен на акции и другие активы могут привести к временным убыткам.
Геополитический негатив может оказать негативное влияние на котировки акций и облигаций и отодвинуть во времени дальнейшее смягчение монетарной политики Банком России, отмечает Валентина Савенкова. «Реализация этого риска потенциально может привести к отрицательной переоценке портфеля инвесторов в акции и облигации, отложить момент начала роста длинных ОФЗ. Однако, с облигационным портфелем инвестор продолжит получать высокую купонную доходность, а на держателей фондов ликвидности эта история вообще никак не повлияет», — отмечает она.
С точки зрения технического анализа, этим летом очень вероятно снижение волатильности в индексе Мосбиржи и его главных бумагах, добавляет Юлия Афанасьева. «Мы уже ощущаем это. Даже важные стратегические уровни, котировки ликвидных акций “пилят”. Такое состояние рынка, как и повышенная волатильность, может провоцировать биржевиков на необдуманные отчаянные действия», — обращает внимание эксперт.
Все перечисленные риски требуют внимательного анализа и учета при разработке инвестиционной стратегии, подчеркивает Андрей Макаров. «Диверсификация портфеля, регулярный мониторинг ситуации и корректное и своевременное принятие решений позволят минимизировать потенциальные убытки и обеспечить стабильный рост капитала», — резюмировал он.