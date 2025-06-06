Вокруг «Садовода» обнаружили 200 фейковых обувных фабрик

«У нас сейчас идет эксперимент, утвержденный на уровне правительств, в рамках которого проверяется наличие производства у предприятий легкой промышленности, изготовителей обуви, парфюмерии и других товаров, всего пять групп. Что же показали первые результаты? Мы их уже проанализировали: оказалось, что в России работает большое количество компаний, которые заявляют, что они производители, но по факту, видимо, незаконно или полузаконно ввозят товар в нашу страну. Здесь они регистрируют юридическое лицо с профилем “производство”, но в реальности никаких фабрик нет», — пояснил он.
Эксперимент показал, что у властей есть вычислительные мощности для оценки профиля риска компании, следующим шагом на этом пути может стать возвращение к государственному контролю, пояснил министр. Он отметил, что в перспективе такой подход можно будет распространить на все товары, чтобы пресечь возможность продаж для недобросовестных импортеров. По данным министерства, на долю реализации их продукции в стране может приходиться до 40% рынка.
Выявленные компании без собственного производства создают неравные условия на рынке, отечественные производители не в состоянии конкурировать с обувью, которую нелегально завезли без уплаты пошлин, налогов, подчеркнули в Российском союзе кожевников и обувщиков. Также это несет огромный риск для покупателей: продукция может быть небезопасной, не соответствовать требованиям технических регламентов.