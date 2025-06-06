Вокруг «Садовода» обнаружили 200 фейковых обувных фабрик

«У нас сейчас идет эксперимент, утвержденный на уровне правительств, в рамках которого проверяется наличие производства у предприятий легкой промышленности, изготовителей обуви, парфюмерии и других товаров, всего пять групп. Что же показали первые результаты? Мы их уже проанализировали: оказалось, что в России работает большое количество компаний, которые заявляют, что они производители, но по факту, видимо, незаконно или полузаконно ввозят товар в нашу страну. Здесь они регистрируют юридическое лицо с профилем “производство”, но в реальности никаких фабрик нет», — пояснил он.