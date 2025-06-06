Трубы дело: Россия инвестирует в газовые проекты Ирана $8 млрд

Несмотря на амбициозные планы двух стран, у совместных газовых проектов есть, как свои плюсы, так и свои минусы. По словам заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, пока нужно окончательно договориться и начать поставки хотя бы в объеме 2 млрд кубометров в год, а уже потом двигаться к более масштабным проектам в сфере поставок и транзита.