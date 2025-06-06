Трубы дело: Россия инвестирует в газовые проекты Ирана $8 млрд

Россия инвестирует в газовые проекты Ирана $8 млрд и часть этой суммы — порядка $5 млрд — уже предусмотрена договорами, сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Участие России в ближневосточных разработках может позволить запустить экспорт сырья в не только в Иран, но и страны Южной Азии, полагают эксперты. По их мнению, поставляемые объемы помогут компенсировать потерю европейского газового рынка — свыше 100 млрд кубометров в год. Подробности сотрудничества — в материале «Известий».
Инвестиции России в газовые проекты
РФ инвестирует в газовые проекты Исламской Республики $8 млрд, из них порядка $5 млрд уже предусмотрена договорами, остальная часть договоренностей ожидает окончательного утверждения. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. О каких именно проектах идет речь, он не уточнил.
Стоит напомнить, что в июне 2023 года министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи уже заявлял, что Иран при участии РФ, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Тогда же вице-премьер Александр Новак не исключил добычу иранского газа в рамках хаба на юге Ирана при участии российских компаний. При этом, он подчеркивал, что эта идея требует времени, «чтобы облачить в конкретные формы».
Через месяц после этого Джавада Оуджи сообщил, что меморандум предполагает подписание сторонами 30-летнего контракта на поставку российского трубопроводного газа на территорию Ирана в объеме около 110 млрд кубометров в год и строительство новой газотранспортной системы. Одна ее часть должна пройти по дну Каспийского моря, а другая — построена совместно на территории Ирана с севера на юг для возможности обеспечения газом северных и восточных провинций республики, а также реэкспорта российского газа на рынки стран Ближнего Востока и Южной Азии.
В начале 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода в Иран через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок. Их объемы на первом этапе могут составить до 2 млрд кубометров с перспективой доведения до 55 млрд кубометров. В апреле посол Казем Джалали сообщил, что Иран подготовил всю необходимую инфраструктуру для транзита российского газа через свою территорию, вопрос решен на 90%.
Рынки сбыта российского газа
Активизация газового сотрудничества с Ираном — это, наравне с идеей создания газового хаба в Турции, одно из направлений диверсификации поставок российского «голубого топлива», считают эксперты.
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, в случае с Турцией речь шла скорее о создании центра ценообразования и торговой площадки, нежели о реальном наращивании транзита в краткосрочной перспективе, поскольку сооружение дополнительных магистралей по дну Черного моря в нынешних условиях проблематично. Иранский же вектор сотрудничества изначально подразумевал организацию поставок газа в Исламскую Республику.
— Чтобы вывести поставки газа в Иран на декларированные 55 млрд кубометров в год необходимо сооружение новых магистралей — либо в уже существующем сухопутном коридоре от Моздока в Аджикабул и далее в Исламскую Республику, либо по дну Каспийского моря. Поскольку эти проекты находятся в стадии обсуждения, возможна корректировка их пропускной мощности как в меньшую, так и в большую сторону, вплоть до 100 млрд кубометров, — считает эксперт.
— Не секрет, что Иран рассматривается не столько как конечный потребитель российского газа, сколько как страна-транзитер. В первую очередь, речь идет о строительстве газопровода «Мир» из Исламской Республики в Пакистан и далее Индию общей протяженностью 2700 км и пропускной способностью 55 млрд кубометров. Совпадение пропускной способности этого маршрута и заявленных объемов ирано-российского свопа наталкивает на мысль, что именно на использование данного маршрута и сделана основная ставка, — добавил собеседник «Известий».
Актуализация российско-иранских газовых проектов произошла на фоне сообщений иностранных СМИ со ссылкой на источники о том, что «Газпром» отказался от идеи реализации турецкого газового хаба.
Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева полагает, что несмотря на отсутствие официальных подтверждений, «Газпром» не хочет рисковать вложениями в увеличение поставок газа в Европу.
— В июне Еврокомиссия опубликует законодательные предложения по отказу от российских энергоресурсов. Пока неизвестно, что там будет. В любом случае, российский газовый монополист сможет вернуться на рынок Европы, если ее страны этого сами захотят. Другой вопрос в том, что сегодня можно сконцентрироваться на других экспортных возможностях, которые смогут компенсировать потерю европейского рынка, — считает она.
Напомним, до 2022-го объем поставок трубопроводного газа в Европу составлял порядка 145−155 млрд кубометров в год. В 2024-м экспорт составил 32,1 млрд куб. м, о чем свидетельствовали данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Сотрудничество России и Ирана
Несмотря на амбициозные планы двух стран, у совместных газовых проектов есть, как свои плюсы, так и свои минусы. По словам заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, пока нужно окончательно договориться и начать поставки хотя бы в объеме 2 млрд кубометров в год, а уже потом двигаться к более масштабным проектам в сфере поставок и транзита.
— Для того, чтобы транспортировать 55 млрд кубометров, не говоря уже о 110 кубометров, нужен гарантированный рынок сбыта. То есть, соответствующие договоренности с Индией и Пакистаном, где потенциально такой спрос может быть. Однако недавнее геополитическое обострение там не способствует продвижению вперед в сфере организации поставок газа такого масштаба, — считает эксперт.
Замгенерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напомнил, что в Иране нарастает дефицит газа в объеме 150−300 млн кубометров в сутки. Поэтому емкость рынка для российских поставок будет велика.
— Плюсы сотрудничества — стабильный новый рынок. Минус заключается в низких внутренних ценах, которые заставят иранцев активно торговаться, — полагает он.
С коллегой согласен Валерий Андрианов, который среди плюсов отмечает большую емкость внутреннего рынка и выгодное географическое положение государства, превращающее его в потенциальный газовый хаб для организации поставок в третьи страны.
Минусами, по его словам, являются гигантские запасы собственного газа, по объемам которых Иран может соперничать с Россией, а также наличие давления со стороны США, препятствующих реализации трансграничных газопроводных проектов (в первую очередь проекта «Мир»).
— Возможное полное или частичное снятие санкций с Ирана вследствие достижения сделки по ядерной программе могло бы ликвидировать препятствия на пути газотранспортных проектов, — отметил собеседник «Известий».Но вместе с этим исчезли бы и трудности на пути освоения собственного газового потенциала, что сделало бы менее насущным вопрос поставок газа из России, резюмировал он.