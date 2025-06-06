СВС: Карни и Трамп обсуждают введенные США тарифы

Ранее Трамп заявил об увеличении таможенных пошлин на импорт стали с 25% до 50%. Также сообщалось, что увеличение пошлин затронет и американский импорт алюминия. По словам Трампа, администрация США повысит пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50% начиная с 4 июня. Карни назвал эти меры незаконными и необоснованными, а также заявил, что Оттаве потребуется время, чтобы дать ответ на эти действия Вашингтона.