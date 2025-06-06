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СВС: Карни и Трамп обсуждают введенные США тарифы

ОТТАВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни в настоящее время в частном порядке обсуждает с президентом США Дональдом Трампом американские тарифы до начала саммита Группы семи (G7) в надежде отменить введенные пошлины. Об этом в четверг сообщил телеканал СВС.

Источник: AP 2024

По данным его источников, лидеры в последние дни провели несколько телефонных разговоров, а также обменялись текстовыми сообщениями. Отмечается, что Оттава надеется на заключение торгового соглашения между Канадой и США до встречи Карни и Трампа на саммите «семерки», который 15—17 июня пройдет в канадской Альберте.

Ранее Трамп заявил об увеличении таможенных пошлин на импорт стали с 25% до 50%. Также сообщалось, что увеличение пошлин затронет и американский импорт алюминия. По словам Трампа, администрация США повысит пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50% начиная с 4 июня. Карни назвал эти меры незаконными и необоснованными, а также заявил, что Оттаве потребуется время, чтобы дать ответ на эти действия Вашингтона.