Свободная касса: власти нашли способ уменьшить бюджетный дефицит

Министерство финансов нашло способ уменьшить дефицит бюджета. Оно планирует получать больше дохода от управления временно свободными средствами, следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»). Речь о деньгах, которые уже поступили в казну, но их пока не потратили. Обычно средства размещают на депозитах или в ценных бумагах — эти процессы планируют автоматизировать и упростить. По оценкам экспертов, изменения позволят получить дополнительные 200 млрд рублей. Это должно поддержать казну в условиях, когда нефтегазовые доходы снижаются и прогноз по недостаче уже увеличен втрое — до 3,8 трлн рублей.
Новый механизм расчетов в бюджете
В РФ планируют внедрить новый механизм управления временно свободными средствами бюджета, следует из проекта постановления правительства (его подготовил Минфин, документ есть у «Известий»). Речь о деньгах, которые уже поступили в казну от налогоплательщиков и по другим статьям, но пока фактически не направлены на какие-либо расходы. Их хранят на едином казначейском счете и размещают, например, на банковских депозитах или в ценных бумагах.
Нынешний механизм работы с временно свободными средствами предусматривает, что казначейство подписывает договоры (например, на открытие депозита) с банками по каждой сделке отдельно. Это требует большого количества времени на обработку документов, пояснил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев. Расчеты по каждой операции также обрабатываются индивидуально.
Теперь же предлагается объединить обязательства сторон по договорам (например, по вкладам или сделкам с ценными бумагами) — в итоге количество платежных операций снизится при сохранении тех же объемов задействованных средств. Они будут передаваться посреднику — клиринговой организации, уточнил эксперт. Это значительно сократит время обработки документов и тем самым позволит повысить количество проводимых операций по размещению временно свободных средств в течение дня.
Механизм позволит бюджету получить заработок, при этом дополнительного финансирования такие изменения не потребуют, резюмировал Максим Барашев.
Механизм должен заработать 1 сентября 2025 года, следует из проекта постановления. «Известия» направили запрос в Минфин и казначейство о том, как его внедрения повлияют на поступления в казну.
Дефицит бюджета РФ в 2025 году
Временно свободные остатки средств и заработок на них — это довольно внушительные суммы, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Например, за 2024 год казначейство перечислило в бюджеты 1,1 трлн рублей (из которых 872 млрд пошло в федеральный) — это общая сумма доходов от размещения временно свободных средств.
В условиях дефицита бюджета власти ищут способы его сократить, новый порядок расчетов — один из таких методов, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он сможет в перспективе помогать в снижении недостачи, уверен эксперт.
Чем выше эффективность управления средствами — тем больше государство сможет заработать. По оценкам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, предлагаемые изменения способны принести федеральному бюджету до 200 млрд рублей дополнительных доходов в год. Для сравнения — это в два раза больше, чем все самозанятые заплатили налогов за 2024 год.
Управление остатками средств — один из наиболее важных имеющихся у властей механизмов, позволяющих использовать ликвидность, то есть зарабатывать без повышения нагрузки на граждан и бизнес, подчеркнула Екатерина Голубцова. Особую актуальность он приобретает на фоне высоких ставок на рынке.
— При этом не будет нежелательных социально-экономических последствий для населения нашей страны. Также не потребуется увеличения государственных расходов на его реализацию, — отметила она.
Рост поступлений особенно актуален, чтобы снизить дефицит казны. Из-за санкционного давления и снижения цен на нефть (с начала года котировки Brent просели на четверть до $65 за баррель) Минфин уже пересмотрел прогноз по недостаче на 2025 год — его увеличили втрое, до 3,8 трлн рублей. При этом только за четыре месяца этот порог уже почти достигнут — 3,2 трлн рублей. Впрочем, к концу года ситуация еще может измениться, ведь государство может замедлить траты, при этом наращивая доходы.
Тем временем власти ищут и другие способы сокращения дефицита бюджета. Например, в прошлом году правительство одобрило предложение Минфина снизить на 10% расходы по «незащищенным» статьям бюджета. По данным СМИ, общая сумма оптимизации составила порядка 450 млрд рублей.
В условиях ограниченных бюджетных ресурсов важно не только контролировать расходы, но и максимально эффективно управлять имеющимися активами, резюмировал Ярослав Кабаков из «Финам». Автоматизация, снижение операционных рисков, повышение прозрачности финансовых операций — всё это способствует укреплению устойчивости бюджетной системы и позволяет оперативно реагировать на изменения экономической ситуации.