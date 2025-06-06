Свободная касса: власти нашли способ уменьшить бюджетный дефицит

Рост поступлений особенно актуален, чтобы снизить дефицит казны. Из-за санкционного давления и снижения цен на нефть (с начала года котировки Brent просели на четверть до $65 за баррель) Минфин уже пересмотрел прогноз по недостаче на 2025 год — его увеличили втрое, до 3,8 трлн рублей. При этом только за четыре месяца этот порог уже почти достигнут — 3,2 трлн рублей. Впрочем, к концу года ситуация еще может измениться, ведь государство может замедлить траты, при этом наращивая доходы.