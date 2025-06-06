Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средний срок POS-кредитов увеличился в апреле 2025 года на 10,5%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Средний срок POS-кредитов (товарных кредитов) в апреле 2025 года увеличился на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 14,7 месяца (в марте 2025 года — 13,3 месяца). Данный показатель растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

По данным НБКИ, средний срок POS-кредита в апреле текущего года сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2024 г. — 15,7 месяца).

Среди 20 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных POS-кредитов в апреле 2025 г. был отмечен в Кемеровской области (15,9 мес.) и Республике Татарстан (15,6 мес.), а также в Ставропольском (15,6 мес.), Пермском (15,6 мес.) и Краснодарском (15,5 мес.) краях. Наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (13,2 мес.), Приморский край (13,7 мес.), Санкт-Петербург (13,8 мес.), а также Московская (13,9 мес.) и Иркутская (14,1 мес.) области.

Наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Татарстане (плюс 19,1%) и Башкортостане (плюс 16,5%), Нижегородской области (плюс 16,5%), а также в Пермском (плюс 14,7%) и Ставропольском (плюс 13,9%) краях.

«Средний срок товарных кредитов растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года. Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом предоставлять POS-кредиты заемщикам “хорошего кредитного качества” банки продолжают достаточно стабильно», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.