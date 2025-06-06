Средний срок POS-кредитов увеличился в апреле 2025 года на 10,5%

По данным НБКИ, средний срок POS-кредита в апреле текущего года сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в апреле 2024 г. — 15,7 месяца).
Среди 20 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных POS-кредитов в апреле 2025 г. был отмечен в Кемеровской области (15,9 мес.) и Республике Татарстан (15,6 мес.), а также в Ставропольском (15,6 мес.), Пермском (15,6 мес.) и Краснодарском (15,5 мес.) краях. Наименьший показатель среднего срока POS-кредитов продемонстрировали Москва (13,2 мес.), Приморский край (13,7 мес.), Санкт-Петербург (13,8 мес.), а также Московская (13,9 мес.) и Иркутская (14,1 мес.) области.
Наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Татарстане (плюс 19,1%) и Башкортостане (плюс 16,5%), Нижегородской области (плюс 16,5%), а также в Пермском (плюс 14,7%) и Ставропольском (плюс 13,9%) краях.
«Средний срок товарных кредитов растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года. Такая динамика данного показателя отмечается на фоне стабильно невысокой выдачи POS-кредитов, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан. При этом предоставлять POS-кредиты заемщикам “хорошего кредитного качества” банки продолжают достаточно стабильно», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.