Средний срок POS-кредитов увеличился в апреле 2025 года на 10,5%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Средний срок POS-кредитов (товарных кредитов) в апреле 2025 года увеличился на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 14,7 месяца (в марте 2025 года — 13,3 месяца). Данный показатель растет второй месяц подряд после почти непрерывного падения с июня прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.