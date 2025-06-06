Соцфонд раскрыл средний размер доплаты к пенсии

Речь идет о неработающих пенсионерах, чьи выплаты без надбавок ниже прожиточного минимума.
Федеральная социальная доплата начисляется, чтобы довести пенсионное обеспечение до установленного минимума, который разнится по регионам. На 31 декабря 2024 года доплату получали 2,9 миллиона человек.
Всего же, согласно данным Соцфонда, более 6,1 миллиона россиян получали доплату к пенсии по линии как федерального, так и регионального бюджета. Удельный вес региональных доплат выше — ими охвачены 3,2 миллиона пенсионеров.
Цель таких выплат — гарантировать минимальный уровень дохода для пожилых граждан, не имеющих дополнительного заработка. Размер доплаты определяется разницей между фактической пенсией и прожиточным минимумом пенсионера в конкретном субъекте РФ.
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