Соцфонд раскрыл средний размер доплаты к пенсии

Кроме того, в июне порядок выплаты пенсий будет временно изменен. Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионеры, которые обычно получают выплаты после 12 числа, в этом месяце получат деньги раньше. Причина — государственный праздник и длинные выходные.