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Соцфонд раскрыл средний размер доплаты к пенсии

Средний размер федеральной доплаты к пенсии в России составил 2 882 рубля, такие данные приводит Социальный фонд РФ на конец 2024 года.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Речь идет о неработающих пенсионерах, чьи выплаты без надбавок ниже прожиточного минимума.

Федеральная социальная доплата начисляется, чтобы довести пенсионное обеспечение до установленного минимума, который разнится по регионам. На 31 декабря 2024 года доплату получали 2,9 миллиона человек.

Всего же, согласно данным Соцфонда, более 6,1 миллиона россиян получали доплату к пенсии по линии как федерального, так и регионального бюджета. Удельный вес региональных доплат выше — ими охвачены 3,2 миллиона пенсионеров.

Цель таких выплат — гарантировать минимальный уровень дохода для пожилых граждан, не имеющих дополнительного заработка. Размер доплаты определяется разницей между фактической пенсией и прожиточным минимумом пенсионера в конкретном субъекте РФ.

Кроме того, в июне порядок выплаты пенсий будет временно изменен. Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионеры, которые обычно получают выплаты после 12 числа, в этом месяце получат деньги раньше. Причина — государственный праздник и длинные выходные.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».