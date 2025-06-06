СМИ: JPMorgan накажет банкиров, которые тайно работают в частных инвесткомпаниях

Как сообщает Business Insider, в среду руководство инвестиционного банка JPMorgan Chase разослало памятку начинающим аналитикам, предостерегая их от участия в ежегодном рекрутинговом ритуале в индустрии прямых инвестиций. Это мероприятие обещает молодым банкирам прибыльную работу по окончании их программ подготовки аналитиков инвестиционного банкинга, которые часто длятся два-три года.
В памятке Джон Симмонс и Филиппо Гори, соруководители в JPMorgan Chase, предупредили, что уволят аналитиков, которые в течение первых 18 месяцев работы в инвестиционном банке принимают предложения о работе и «должность в другой компании до прихода к нам».
В прошлом году компания предостерегла начинающих младших банкиров от подобной практики, но воздержалась от угроз увольнения, передает BI. В беседе с Business Insider представители отрасли выразили скептицизм по поводу способности банка обеспечить соблюдение нового правила.