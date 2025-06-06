Сбер снизит ставки по ипотеке, кредитам и вкладам

«Сбер» снижает ставки по рыночной ипотеке и потребительским кредитам с 10 июня, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
«Снижение ключевой ставки Банком России создает возможности для пересмотра ставок по розничным продуктам», — сообщили в «Сбере».
С 11 июня также будут снижены ставки по основной линейке вкладов «Лучший%» и «СберВклад» — на 1 п.п. на всех сроках до 19%. До 11 июня клиенты «Сбера» еще могут открыть вклады по текущим условиям.
Сейчас в «Сбере», согласно данным с сайта, диапазон процентных ставок для потребительского кредита составляет 26,9−44,8% (на общих условиях, для зарплатных клиентов есть скидка — нижний порог начинается с 24,9%). В разделе оформления ипотеки на новостройки указана базовая ставка 27,2%, на вторичное жилье — 27,5%.
Днем 6 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось в сентябре 2022 года. В ЦБ подчеркнули, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.
Рынок ожидал от Банка России смягчения, но это не было основным сценарием развития событий, показал консенсус-прогноз РБК. Только 10 из 30 опрошенных аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний допускали возможность такого решения ЦБ.