Сбер снизит ставки по ипотеке, кредитам и вкладам

Днем 6 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики принималось в сентябре 2022 года. В ЦБ подчеркнули, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.