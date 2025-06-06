Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией с девятой симфонией Бетховена

В ходе пресс-конференции по итогам заседания по колючевой ставке главе регулятора задали вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России?
«Может быть, “Патриотическая песня”, или “Ода к радости”, или “Тоска”, Или даже “Реквием”? И вообще, мы сейчас в миноре или уже в мажоре?» — уточнила журналист.
«Девятая симфония Бетховена», — ответила Набиуллина.
Банк России 6 июня принял решение понизить ключевую ставку до уровня 20% годовых.
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