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Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией с девятой симфонией Бетховена

Ситуацию с инфляцией в России лучшего всего отражает девятая симфония Людвига ван Бетховена, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В ходе пресс-конференции по итогам заседания по колючевой ставке главе регулятора задали вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России?

«Может быть, “Патриотическая песня”, или “Ода к радости”, или “Тоска”, Или даже “Реквием”? И вообще, мы сейчас в миноре или уже в мажоре?» — уточнила журналист.

«Девятая симфония Бетховена», — ответила Набиуллина.

Симфония № 9 Ре минор — последнее симфоническое произведение Людвига ван Бетховена, завершенное в 1824 году. Состоит из четырех частей. Симфония олицетворяет постепенное движение от мрака к свету: первые части наполнены драматической борьбой, в финале же звучит хор, исполняющий текст поэмы Фридриха Шиллера «Ода к радости».

Банк России 6 июня принял решение понизить ключевую ставку до уровня 20% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».