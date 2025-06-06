Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина объяснила, как выгоднее сберегать деньги

Хранить сбережения в рублях, стало выгоднее, чем в валюте, как для компаний, так и для населения России. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что, наряду с действием бюджетного правила это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть.

Банк России 6 июня принял решение понизить ключевую ставку до 20% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».