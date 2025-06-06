Набиуллина объяснила, как выгоднее сберегать деньги

«Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте», — сказала она.
Набиуллина уточнила, что, наряду с действием бюджетного правила это приводит к стабильному балансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке, даже несмотря на снижение цен на нефть.
Банк России 6 июня принял решение понизить ключевую ставку до 20% годовых.
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